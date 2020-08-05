Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем главы Минкомсвязи

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой Майдан ему ничего не сделает. Потому что нету Майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем главы Минкомсвязи

    5 августа 2020, 10:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев распоряжением правительства был назначен заместителем главы Минкомсвязи.

    За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России». Огуряев стал шестым победителем конкурса, занявшим должность заместителя федерального министра, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Огуряев родился 25 августа 1976 года в городе Королеве Московской области. В 1998 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова по специальности «Математика», в 2002 году – аспирантуру Российского экономического университета имени Плеханова по направлению «Математические методы в экономике». В 2006 году получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики.

    C 1998 по 2004 год работал на разных должностях в инвестиционных компаниях, специализируясь на рынке ценных бумаг. С 2004 по 2006 год – в розничном департаменте «Ситибанка». С 2006 года по 2011 год занимал руководящие позиции розничных направлений «Райффайзенбанка». С 2011 года по февраль 2020 года работал в «Сбербанке», последовательно возглавляв управление розничного кредитования, управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион «Государственные продукты и сервисы».

    В качестве эксперта участвовал в разработке ряда государственных реформ, был отмечен благодарностью президента России. С конца февраля 2020 года Дмитрий вышел на работу в Минкомсвязи на позицию советника министра Максута Шадаева.

    В новой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Огуряев будет курировать деятельность министерства по развитию электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале госуслуг). В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

    Огуряев в первом сезоне конкурса «Лидеры России» (2017-2018 годы) и стал его победителем, войдя в топ-100 лучших управленцев страны.

    «Конкурс «Лидеры России» стартовал впервые в 2017 году, и тогда никто не знал, что от него можно было ожидать. Сначала для меня это было увлекательным приключением, без особых ожиданий. Лишь ближе к финалу начало возникать ощущение, что участвую в нечто большем, чем просто конкурс. Никогда не забуду одно из заданий конкурса, когда старшеклассникам нужно было рассказать свое видение лидерства за 20 минут. Для большинства участников конкурса это не было простым заданием. Нужно было пережить это внутри и сформулировать для самого себя, простым языком, понятным даже детям, кто ты и как ты видишь этот мир. Это задание, как и многое из того, что происходило на конкурсе, заставило многих вырваться из рутины и задуматься. Как результат, очень многие участники конкурса радикально изменили свою жизнь. И это здорово», – рассказал он.

    Огуряев добавил, что, по мнению многих, конкурс «Лидеры России» – «это про карьерные возможности».

    «Отчасти это, действительно, так. Но я думаю, что главная ценность конкурса в мотивации участников задуматься о самореализации. А карьерные возможности – это как в песне Цоя «Место для шага вперед», – добавил он.

    Огуряев добавил, что, участвуя, в конкурсе «Лидеры России» он познакомился со множеством одаренных и интересных людей, многим из которых интересно попробовать себя на государственной службе.

    «Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях. Это как раз то направление, где достаточно быстро можно увидеть результат своего труда и оценить его влияние на окружающих. Я рад, что работаю как раз на этом направлении и жду пополнения в нашу команду из числа настоящих Лидеров России», – добавил он.

    Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта.

    Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.


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