Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем главы Минкомсвязи

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев распоряжением правительства был назначен заместителем главы Минкомсвязи.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России». Огуряев стал шестым победителем конкурса, занявшим должность заместителя федерального министра, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Огуряев родился 25 августа 1976 года в городе Королеве Московской области. В 1998 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова по специальности «Математика», в 2002 году – аспирантуру Российского экономического университета имени Плеханова по направлению «Математические методы в экономике». В 2006 году получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики.

C 1998 по 2004 год работал на разных должностях в инвестиционных компаниях, специализируясь на рынке ценных бумаг. С 2004 по 2006 год – в розничном департаменте «Ситибанка». С 2006 года по 2011 год занимал руководящие позиции розничных направлений «Райффайзенбанка». С 2011 года по февраль 2020 года работал в «Сбербанке», последовательно возглавляв управление розничного кредитования, управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион «Государственные продукты и сервисы».

В качестве эксперта участвовал в разработке ряда государственных реформ, был отмечен благодарностью президента России. С конца февраля 2020 года Дмитрий вышел на работу в Минкомсвязи на позицию советника министра Максута Шадаева.

В новой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Огуряев будет курировать деятельность министерства по развитию электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале госуслуг). В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

Огуряев в первом сезоне конкурса «Лидеры России» (2017-2018 годы) и стал его победителем, войдя в топ-100 лучших управленцев страны.

«Конкурс «Лидеры России» стартовал впервые в 2017 году, и тогда никто не знал, что от него можно было ожидать. Сначала для меня это было увлекательным приключением, без особых ожиданий. Лишь ближе к финалу начало возникать ощущение, что участвую в нечто большем, чем просто конкурс. Никогда не забуду одно из заданий конкурса, когда старшеклассникам нужно было рассказать свое видение лидерства за 20 минут. Для большинства участников конкурса это не было простым заданием. Нужно было пережить это внутри и сформулировать для самого себя, простым языком, понятным даже детям, кто ты и как ты видишь этот мир. Это задание, как и многое из того, что происходило на конкурсе, заставило многих вырваться из рутины и задуматься. Как результат, очень многие участники конкурса радикально изменили свою жизнь. И это здорово», – рассказал он.

Огуряев добавил, что, по мнению многих, конкурс «Лидеры России» – «это про карьерные возможности».

«Отчасти это, действительно, так. Но я думаю, что главная ценность конкурса в мотивации участников задуматься о самореализации. А карьерные возможности – это как в песне Цоя «Место для шага вперед», – добавил он.

Огуряев добавил, что, участвуя, в конкурсе «Лидеры России» он познакомился со множеством одаренных и интересных людей, многим из которых интересно попробовать себя на государственной службе.

«Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях. Это как раз то направление, где достаточно быстро можно увидеть результат своего труда и оценить его влияние на окружающих. Я рад, что работаю как раз на этом направлении и жду пополнения в нашу команду из числа настоящих Лидеров России», – добавил он.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.