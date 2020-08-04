Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии

У Запада есть один интерес – оторвать Белоруссию от России, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента республики Александра Лукашенко о том, что Россия «боится потерять» Белоруссию на фоне растущего «предметного интереса» к Минску со стороны западных стран.

«Насчет «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима. Другого «предмета» у США в данном случае нет. Лукашенко считает, что может на этом сыграть. Никому пока такая игра не удавалось», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу заявил, что Россия навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство. Однако, по словам главы государства, Россия якобы боится потерять Белоруссию. «И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес», – заявил Лукашенко.