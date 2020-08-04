ВОЗ предупредила о недооцененности масштабов распространения коронавируса

Масштабы распространения новой коронавирусной инфекции часто недооцениваются, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве во вторник информационном бюллетене.

«В случае с COVID-19, как и со многими другими инфекционными болезнями, подлинный уровень передачи часто недооценивается из-за того, что существенная часть инфицированных людей не учитывается – либо из-за отсутствия симптомов, либо из-за наличия у них только слабых симптомов, вследствие чего они не обращаются в медицинские учреждения», – передает сообщение организации ТАСС.

В ВОЗ подчеркнули, что для выяснения тяжести пандемии необходимо знать «полную картину числа инфицированных и вызванных этой инфекцией смертей». Организация отмечает, что на ранних стадиях распространения коронавируса большинство оценок уровней смертности в мире базировались на «грубых подсчетах», что привело к большому разбросу в результатах, полученных в разных странах – от 0,1% до 25%.

ВОЗ обращает внимание на сложности в сравнении эпидемиологической ситуации в странах, так как они могут учитывать не все случаи заболевания или сообщать не обо всех. Помимо этого, могут быть использованы «различные стратегии для определения и тестирования случаев заболевания». Также на ясность общей картины влияют различия в качестве лечения «на разных этапах болезни».

Напомним, в мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек. ВОЗ 31 июля за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.