ВОЗ предупредила о недооцененности масштабов распространения коронавируса

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4 августа, вторник | Последнее обновление — 15:24 | vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег
Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку
«Армата» избавилась от проблем со зрением
Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Глобальная диктатура уже здесь
Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве
Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...
Импортозамещение как новая реальность
Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
Лесные пожары охватили Калифорнию
Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарныхПодробности...
На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщинаПодробности...
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