Эксперт: КПРФ допустила математическую ошибку при выдвижении кандидата в губернаторы Камчатки

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которые хотели бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...

Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Эксперт: КПРФ допустила математическую ошибку при выдвижении кандидата в губернаторы Камчатки

    4 августа 2020, 17:30

    Текст: Олег Исайченко

    Пять зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Камчатки – это хороший показатель политической конкуренции. Причем, среди кандидатов есть представители парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженец. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Отказ же в регистрации представителя КПРФ вызван, по ее мнению, допущенной кандидатом ошибкой.

    «Уже на начальном этапе в предвыборную гонку включилось большое количество участников – 16 кандидатов. Все стартовали с равных позиций, собирали подписи муниципальных депутатов. И было понятно, что все с задачей справиться физически не смогут, поскольку на полуострове всего – около 500 муниципальных депутатов», – напомнила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

    По мнению эксперта, пять соискателей, получивших регистрацию – это хороший показатель политической конкуренции. «Далеко не все регионы могут похвастаться такой конфигурацией избирательного бюллетеня. Важно, что среди кандидатов есть как представители парламентских партий, так и непарламентских, а также самовыдвиженец», – добавила она.

    «Самый обсуждаемый вопрос – отказ в регистрации кандидату от КПРФ Валерию Быкову, но там, на мой взгляд, все предельно просто. Сбор подписей предполагает два критерия – необходимо собрать нужное количество и обеспечить широкое географическое представительство, а именно собрать их в 11 разных муниципалитетах. Второй критерий часто воспринимают как дополнительный, менее значимый, а это совсем не так», – отметила Кислицына.

    «Это произошло и в данном случае. У Быкова получилось собрать подписи, но он допустил математическую ошибку в этой географической привязке с муниципалитетами, поэтому и был не допущен. Тут кандидат допустил незнание избирательного законодательства, а это достаточно грубая ошибка», - предположила собеседница. Впрочем, не исключено, что Быков нарочно решил допустить такую ошибку, когда понял, что не дотягивает до нужного количества разных муниципалитетов.

    «Кстати, Быков собирал подписи самостоятельно, отказавшись от содействия штаба врио губернатора Владимира Солодова, хотя мы знаем, что это как правило бывает ощутимой помощью. Плюс к этому, этот кандидат от КПРФ по ходу кампании разругался с коллегами по протестному лагерю, вместо того, чтобы консолидировать с ними свои усилия. При этом за Быкова подписывались и представители «Единой России», и ЛДПР, то есть поддержка у него была», – отметила Кислицына.

    Ранее избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала пять кандидатов на пост губернатора, выборы которого пройдут в сентябре, сообщает ТАСС.

    «Из 16 претендентов, объявлявших о своем желании поучаствовать в выборах, свои данные для регистрации кандидатом на пост губернатора Камчатского края предоставили восемь человек. Однако троим было отказано по разным причинам. В избирательные бюллетени войдут пять фамилий: Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель Партии Роста Максим Близнюков», – заявили в избирательной комиссии.

    Кандидату от КПРФ Валерию Быкову было отказано в регистрации, так как он предоставил недостаточное количество подписей депутатов в поддержку своего выдвижения и регистрации. Представитель «Гражданской платформы» Андрей Лиходедов также не смог предоставить необходимое количество подписей. Самовыдвиженцу Этибару Тагиеву отказано в регистрации по этой же причине.

    Напомним, по данным Фонда исследований проблем демократии, на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) субъектов России, которые пройдут 13 сентября, своих кандидатов выдвинули 24 партии. Всего за губернаторские посты поборются 147 человек. Лидерами по количеству выдвиженцев на выборах ВДЛ стали Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область. Кроме того, на губернаторских выборах за победу поборются 30 самовыдвиженцев.

    Определились и партии, не имеющие опыта участия в выборах, но выдвинувшиеся в большом количестве регионов. Ими стали «За правду», «Новые люди» и Партия прямой демократии.


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