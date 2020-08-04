Эксперт: КПРФ допустила математическую ошибку при выдвижении кандидата в губернаторы Камчатки

Пять зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Камчатки – это хороший показатель политической конкуренции. Причем, среди кандидатов есть представители парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженец. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Отказ же в регистрации представителя КПРФ вызван, по ее мнению, допущенной кандидатом ошибкой.

«Уже на начальном этапе в предвыборную гонку включилось большое количество участников – 16 кандидатов. Все стартовали с равных позиций, собирали подписи муниципальных депутатов. И было понятно, что все с задачей справиться физически не смогут, поскольку на полуострове всего – около 500 муниципальных депутатов», – напомнила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

По мнению эксперта, пять соискателей, получивших регистрацию – это хороший показатель политической конкуренции. «Далеко не все регионы могут похвастаться такой конфигурацией избирательного бюллетеня. Важно, что среди кандидатов есть как представители парламентских партий, так и непарламентских, а также самовыдвиженец», – добавила она.

«Самый обсуждаемый вопрос – отказ в регистрации кандидату от КПРФ Валерию Быкову, но там, на мой взгляд, все предельно просто. Сбор подписей предполагает два критерия – необходимо собрать нужное количество и обеспечить широкое географическое представительство, а именно собрать их в 11 разных муниципалитетах. Второй критерий часто воспринимают как дополнительный, менее значимый, а это совсем не так», – отметила Кислицына.

«Это произошло и в данном случае. У Быкова получилось собрать подписи, но он допустил математическую ошибку в этой географической привязке с муниципалитетами, поэтому и был не допущен. Тут кандидат допустил незнание избирательного законодательства, а это достаточно грубая ошибка», - предположила собеседница. Впрочем, не исключено, что Быков нарочно решил допустить такую ошибку, когда понял, что не дотягивает до нужного количества разных муниципалитетов.

«Кстати, Быков собирал подписи самостоятельно, отказавшись от содействия штаба врио губернатора Владимира Солодова, хотя мы знаем, что это как правило бывает ощутимой помощью. Плюс к этому, этот кандидат от КПРФ по ходу кампании разругался с коллегами по протестному лагерю, вместо того, чтобы консолидировать с ними свои усилия. При этом за Быкова подписывались и представители «Единой России», и ЛДПР, то есть поддержка у него была», – отметила Кислицына.

Ранее избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала пять кандидатов на пост губернатора, выборы которого пройдут в сентябре, сообщает ТАСС.

«Из 16 претендентов, объявлявших о своем желании поучаствовать в выборах, свои данные для регистрации кандидатом на пост губернатора Камчатского края предоставили восемь человек. Однако троим было отказано по разным причинам. В избирательные бюллетени войдут пять фамилий: Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель Партии Роста Максим Близнюков», – заявили в избирательной комиссии.

Кандидату от КПРФ Валерию Быкову было отказано в регистрации, так как он предоставил недостаточное количество подписей депутатов в поддержку своего выдвижения и регистрации. Представитель «Гражданской платформы» Андрей Лиходедов также не смог предоставить необходимое количество подписей. Самовыдвиженцу Этибару Тагиеву отказано в регистрации по этой же причине.

Напомним, по данным Фонда исследований проблем демократии, на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) субъектов России, которые пройдут 13 сентября, своих кандидатов выдвинули 24 партии. Всего за губернаторские посты поборются 147 человек. Лидерами по количеству выдвиженцев на выборах ВДЛ стали Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область. Кроме того, на губернаторских выборах за победу поборются 30 самовыдвиженцев.

Определились и партии, не имеющие опыта участия в выборах, но выдвинувшиеся в большом количестве регионов. Ими стали «За правду», «Новые люди» и Партия прямой демократии.