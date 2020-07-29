Подведены итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября

Ассоциация НОМ и региональные эксперты на пресс-конференции в ТАСС 29 июля представили актуальную информацию о ходе выдвижения кандидатов на выборах ВДЛ и депутатов в парламенты субъектов.

«Мы проанализировали этап выдвижения и фиксируем резкий рост активности как парламентских, так и непарламентских партий, а также большое число самовыдвиженцев на предстоящих в сентябрьских выборах», – заявил руководитель Координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием, член ОП Максим Григорьев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Так, по его словам, на выборах высших должностных лиц субъектов России своих кандидатов выдвинули 24 политические партии. Всего за губернаторские посты поборются 147 человек (для сравнения: на прошлых выборах глав регионов за победу боролись 122 кандидата).

Лидерами по количеству выдвиженцев на выборах ВДЛ стали Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область. Например, в Иркутской области, на выборах главы региона принимают участие 17 человек претендентов: 11 самовыдвиженцев и шесть кандидатов от политических партий. В 2016 году, отметил эксперт, на выборах главы региона принимали участие лишь семь кандидатов, что говорит о росте доверия со стороны кандидатов к институту выборов в целом.

Также отмечается, что на губернаторских выборах в сентябре за победу поборются 30 самовыдвиженцев. По словам Григорьева, самовыдвижение остается мерой удобной и востребованной для кандидатов.

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал об особенностях избирательных кампаний в Краснодарском крае, Ростовской области и Ямало-Ненецком автономном округе, отметив, что в выборах принимает участие большое число политических партий.

«Мы видим, что конкуренция высокая. Многообразие партий значительно шире по сравнению с прошлыми выборами. Высока и активность общественников. От нас многое зависит в плане соблюдение чистоты, прозрачности выборов», – подчеркнул Брод.

Вместе с тем член СПЧ призвал политические партии более активно готовить общественных наблюдателей и участвовать в общественных площадках. «Это хорошая возможность для совместного обсуждения хода выборов, возможных возникающих проблем, изучения межрегионального опыта и более качественной подготовки наблюдателей», – заключил Брод.

В свою очередь председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила, что во всех регионах проведения парламентских выборов списки кандидатов повсеместно выдвинули все четыре парламентские партии. Наибольшую активность при выдвижении кандидатов продемонстрировали Российская партии пенсионеров за социальную справедливость, Партия Родина, Партия Роста, что по мнению Булгаковой, говорит о «репетиции в борьбе за мандаты на выборах в Госдуму в 2021 году».

Также определились партии, не имеющие опыта участия в выборах, но выдвинувшиеся в большом количестве регионов. Ими стали партия «За правду», «Новые люди» и Партия прямой демократии. «В ходе региональных парламентских выборов обновляется партийно-политический ландшафт и возрастает качество политической конкуренции», – заключила Булгакова.