Две очереди мусороперерабатывающего комплекса построят под Ростовом до конца года

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Две очереди мусороперерабатывающего комплекса построят под Ростовом до конца года

       4 августа 2020, 15:23
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Сразу две очереди межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Мясниковском районе Ростовской области введут в эксплуатацию до конца года, сообщила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

    Согласно данным на сайте «Чистого города», услугами компании по обращению с твердыми коммунальными отходами пользуются около 1,2 млн жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района.

    «Первые две очереди, учитывая острую потребность Ростова-на-Дону в размещении отходов, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Полностью строительство ... комплекса завершится в 2022 году», – сказала Вергун ТАСС.

    По ее словам, в рамках первых двух этапов ведется строительство хозяйственной зоны, на территории которой до конца года появятся здания административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта. Параллельно продолжаются работы по строительству первой карты полигона. Этот объект является одним из самых ответственных инженерных сооружений, так как на него ложится нагрузка по обеспечению экологической безопасности.

    «Для того, чтобы не допустить загрязнение поверхностных и подземных вод, в основании полигона разместят водоупорный противофильтрационный экран, установят систему мониторинга фильтратообразования, построят системы сбора и очистки ливневых стоков с территории объекта», – пояснила Вергун.

    Ростовская область разделена на восемь территориальных зон, в каждой из которых будет построен свой МЭОК, включающий комплекс объектов, подобранных под потребность конкретной территории. Так, в состав Мясниковского МЭОКа входят полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов. Как отметила собеседница агентства, применяемые современных технологии переработки и оборудования позволит достичь показателей по утилизации отходов до 60% к 2023 году.

    Ранее член Общественной палаты Игорь Шпектор заявил газете ВЗГЛЯД, что отвечать за мусорную реформу на местах должны губернаторы. «Каждый бачок, каждое место, которое связано со сбором мусора, в том числе на селе – все должно отслеживаться местными властями. Тогда закон будет работать», – сказал он.

    В конце прошлого года президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции подробно ответил на вопрос о ходе мусорной реформы.


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