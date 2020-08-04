Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

Сигнал бедствия SOS, который трое пропавших моряков из Микронезии начертили на песчаном побережье необитаемого острова в Тихом океане, помог военным Австралии и США их обнаружить, сообщили австралийские ВС.

«Корабль австралийских ВМС Canberra и авиация на его борту помогли отыскать троих с лодки-скиф, которая считалась пропавшей без вести в Микронезии в течение трех дней. Их сигнал SOS на пляже с воздуха обнаружили австралийские и американские самолеты, занимавшиеся поисками», – передает РИА «Новости» заявление ВС Австралии.

Уточняется, что на остров отправился австралийский военный вертолет, который доставил пропавшим продовольствие и воду. Моряки чувствовали себя хорошо, специалисты не обнаружили у них «значимых ранений».

После этого с целью взять их на борт к месту отправилось микронезийское патрульное судно FSS Independence.

Напомним, экипаж затонувшего в Одесском заливе танкера «Делфи» в 2019 году не подавал сигнала бедствия, потому что на судне не было электричества.