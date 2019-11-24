Выяснилось, почему затонувший около Одессы танкер не подавал SOS

Экипаж затонувшего в Одесском заливе танкера «Делфи» не подавал сигнала бедствия, потому что на судне не было электричества, сообщил старший механик судна Константин Михайленко.

Он рассказал изданию «Думская», что судно шло пустым, без груза. «Максимальный экипаж у этого судна – пять человек, но втроем мы полностью обеспечивали его функционирование», – пояснил старший механик.

«Мы в Южном стояли в ожидании, и нас сорвало. Правда, один буй мы еще раньше потеряли», – сказал он.

«Мы не подавали сигнал SOS, так как нечем было подавать – судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до часов пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились», – сказал Михайленко.

По его словам, из-за непогоды к танкеру не могли подойти буксиры. Экипаж до последнего находился на мостике, который начало затапливать, когда судно легло на борт, сказал Михайленко.

«Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались, спасибо им. Огромное спасибо спасателям и врачам. Если бы не они, то не знаю, как бы все закончилось», – добавил Михайленко.

Напомним, танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. В пятницу экипаж эвакуировали.

В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер «Делфи» был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.

В настоящее время двое членов экипажа остаются в больнице. Капитану судна Анатолию Слынько медики поставили диагноз «общее переохлаждение», его состояние оценивают как средне-тяжелое. У Михайленко острый трахеобронхит.

На Украине заявляли, что из-за севшего на мель танкера в Одесском заливе серьезно ухудшилась экологическая обстановка.