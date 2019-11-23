Концентрация нефтепродуктов в Одесском заливе оказалась в 90 раз выше нормы

В Одесском заливе из-за севшего на мель танкера серьезно ухудшилась экологическая обстановка, сообщил заместитель начальника госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков.

Гавриков сообщил, что концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, передает газета «Думская».

В районе пляжа «Дельфин», где произошла авария, пробы воды брались во второй раз. До этого анализы показывали превышение нормы в 53 раза.

Специалисты продолжают мониторинг экологической обстановки.

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, передает РИА «Новости».

На борту танкера находилось не менее 15 моряков, их эвакуировали. В морском агентстве Молдавии сообщили, что «Делфи» лишили права ходить под флагом республики больше года назад.