СМИ сообщили о массовом побеге американцев из Нью-Йорка

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

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Порвался самый большой флаг Украины

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    СМИ сообщили о массовом побеге американцев из Нью-Йорка

       31 августа 2020, 21:59
    Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Жители Нью-Йорка в связи с расовыми беспорядками, всплеском преступности и пандемией коронавируса все чаще решаются на переезд. С марта по май из города уехали почти полмиллиона человек.

    Американцы без раздумий отказываются от жилья, которое еще несколько месяцев назад считалось практически лучшим в мире, сообщает ИноСМИ со ссылкой на датскую Berlingske.

    Отмечается, что с тех пор, как эпидемия коронавируса в марте отправила Нью-Йорк на карантин, больше 5 тыс. компаний закрылись, масса рабочих мест исчезла, а многое из того, из чего состоит этот большой город, до сих пор поставлено на паузу. Карантин также уничтожил примерно 60% городских ресторанов. В то же время подскочил уровень преступности, а количество инцидентов с использованием огнестрельного оружия за год выросло на 84%.

    Кроме того, состоятельные люди окончательно переселились в летние резиденции в Хэмптоне, Коннектикуте или на севере штата, бросив квартиры, неуклонно падающие в цене на проблемном рынке недвижимости Манхэттена. Те, у кого не такие выдающиеся доходы, расторгли договоры аренды, осознав, что в США есть места, где можно снять жилье и подешевле, причем налоги там ниже, а обстановка – безопаснее.

    Пессимистичную атмосферу в столице усугубил ряд статей в The New York Post, рассказывающих о снижении уровня жизни нью-йоркцев, особенно в связи с социальной бедностью, которая уже добралась и до состоятельных районов. Жители жалуются, что ежедневно страдают от преступности, вандализма, краж со взломом, нападений, наркоманов, открыто употребляющих наркотики на улицах, мусора и множества психически больных людей, которые гадят и онанируют у всех на виду там, где раньше родители спокойно водили детей в школу.

    Сообщается, что сейчас город постепенно выходит с карантина, но поток уезжающих не иссякает. Губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо пришлось обратиться к горожанам с призывом вернуться.

    Также главный вопрос заключается в том, действительно ли Нью-Йорк, по выражению президента Трампа, стал «адской дырой».

    Сейчас жители Нью-Йорка с жаром обсуждают, есть ли все-таки пределы у кризиса, из которого мегаполис способен выйти. Конечно, Нью-Йорк уже пережил несколько мощнейших ударов: крах Уолл-стрит в 1929 году, экономический кризис 1970-х, террористическую атаку в 2001 году, недавний финансовый кризис и ураган Сэнди.

    Но в этот раз Нью-Йорк настолько глубоко упал в колодец безнадежности, что быстрого пути наверх просто нет, считает нью-йоркский писатель и блогер Джеймс Альтушер.

    Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.


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