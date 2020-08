Члены совета белорусской оппозиции назвали свою стратегию успешной СМИ сообщили о массовом побеге американцев из Нью-Йорка 31 августа 2020, 21:59

Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Жители Нью-Йорка в связи с расовыми беспорядками, всплеском преступности и пандемией коронавируса все чаще решаются на переезд. С марта по май из города уехали почти полмиллиона человек. Американцы без раздумий отказываются от жилья, которое еще несколько месяцев назад считалось практически лучшим в мире, сообщает ИноСМИ со ссылкой на датскую Berlingske. Отмечается, что с тех пор, как эпидемия коронавируса в марте отправила Нью-Йорк на карантин, больше 5 тыс. компаний закрылись, масса рабочих мест исчезла, а многое из того, из чего состоит этот большой город, до сих пор поставлено на паузу. Карантин также уничтожил примерно 60% городских ресторанов. В то же время подскочил уровень преступности, а количество инцидентов с использованием огнестрельного оружия за год выросло на 84%. Кроме того, состоятельные люди окончательно переселились в летние резиденции в Хэмптоне, Коннектикуте или на севере штата, бросив квартиры, неуклонно падающие в цене на проблемном рынке недвижимости Манхэттена. Те, у кого не такие выдающиеся доходы, расторгли договоры аренды, осознав, что в США есть места, где можно снять жилье и подешевле, причем налоги там ниже, а обстановка – безопаснее. Пессимистичную атмосферу в столице усугубил ряд статей в The New York Post, рассказывающих о снижении уровня жизни нью-йоркцев, особенно в связи с социальной бедностью, которая уже добралась и до состоятельных районов. Жители жалуются, что ежедневно страдают от преступности, вандализма, краж со взломом, нападений, наркоманов, открыто употребляющих наркотики на улицах, мусора и множества психически больных людей, которые гадят и онанируют у всех на виду там, где раньше родители спокойно водили детей в школу. Сообщается, что сейчас город постепенно выходит с карантина, но поток уезжающих не иссякает. Губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо пришлось обратиться к горожанам с призывом вернуться. Также главный вопрос заключается в том, действительно ли Нью-Йорк, по выражению президента Трампа, стал «адской дырой». Сейчас жители Нью-Йорка с жаром обсуждают, есть ли все-таки пределы у кризиса, из которого мегаполис способен выйти. Конечно, Нью-Йорк уже пережил несколько мощнейших ударов: крах Уолл-стрит в 1929 году, экономический кризис 1970-х, террористическую атаку в 2001 году, недавний финансовый кризис и ураган Сэнди. Но в этот раз Нью-Йорк настолько глубоко упал в колодец безнадежности, что быстрого пути наверх просто нет, считает нью-йоркский писатель и блогер Джеймс Альтушер. Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

