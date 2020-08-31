Вложения в газификацию на Кубани превысят 4 млрд рублей

Инвестиции в строительство газовой инфраструктуры в Краснодарском крае превысят 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе принята программа газификации на пять лет. Документ утвердили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«До 2025 года компания готова вложить в развитие инфраструктуры края более 4 млрд рублей. Со своей стороны край за три года направит муниципалитетам 600 млн рублей на строительство разводящих сетей», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что по инициативе края в инвестиционную программу Газпрома включено строительство второй нитки газопровода Анастасиевская-Новороссийск. Новая 64-километровая ветка даст дополнительно 4 млрд кубометров газа в год. Объемы необходимы для развития юго-западной части региона.

Отмечается, что по предложению региона также в программу реконструкции включено 19 самых проблемных газораспределительных станций.

В 2019 году Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.