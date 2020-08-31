Минск пообещал ответить на санкции стран Балтии

Минск будет вынужден адекватно ответить на санкции стран Балтии, однако считает их преждевременными, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он отметил, что Минск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию приведет к обратному эффекту.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», – добавил пресс-секретарь.

Он добавил, что «непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится».

«Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат», – подчеркнул официальный представитель МИД.

Также он заметил, что «история нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту».

«Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», – добавил Глаз.

Кроме того, по его словам, Минск считает, что здравый смысл к странам Прибалтики, которые ввели санкции против Белоруссии, вернется очень быстро.

«Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», – добавил он.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».