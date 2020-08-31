Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории

На парламентских выборах в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

Окончательные данные после обработки 100% бюллетеней опубликовал Центризбирком республики, передает ТАСС.

Так, Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» – 32,55%, коалиция «Мир – наша нация» – 12,53%, коалиция «Черное на белое» – 5,53%, «Социал-демократы Ивана Брайовича» – 4,1%.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

Ранее власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.

Балканист Вадим Самодуров в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил предварительные итоги выборов в парламент Черногории.