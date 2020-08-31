В России оценили результаты выборов в Черногории

Взгляд
31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
Разделы

Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили результаты выборов в Черногории
    Белорусская оппозиция призвала не приводить детей в школы Объявлены предварительные итоги выборов в парламент Черногории На акции в Гааге потребовали объективного расследования трагедии MH17 В Туле участковый изнасиловал капитана полиции
    В Белоруссии найдены тайники оппозиции с «прутами и кольями» ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России Армия России в ближайшее время получит партию танков «Армата» ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам
    ЕС не захотел превращения Белоруссии в «новую Украину» Минобороны Индии заявило о новом столкновении с армией Китая Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение по Газовой директиве Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

    Главная тема


    Лукашенко остается с Белоруссией

    антироссийская власть


    Оппозиция объявила о «падении режима» Джукановича в Черногории

    «технически невозможно»


    В Кремле отреагировали на сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

    космический центр «Прогресс»


    В России закончились комплектующие для запуска спутников зондирования Земли

    Видео

    услуги переговорщика


    Соловьев сыронизировал по поводу Лукашенко и беспорядков в Берлине

    «рассчитать потери»


    Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

    российский ОМОН


    Россия застраховала Белоруссию от революции

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    крымский вопрос


    Геворг Мирзаян: Если бы Зеленский был Трампом

    энтелехия революции


    Алексей Алешковский: Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

    экспансия молодости


    Евгений Фатеев: Минимальный возраст для голосования надо поднимать

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    В России оценили результаты выборов в Черногории

       31 августа 2020, 11:12
    Фото: BORIS PEJOVIC/EPA/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов

    «Предварительные результаты выборов вызывают осторожный оптимизм, но возможная победа оппозиции вряд ли серьезно повлияет на внешнеполитический курс страны», – заявил газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров, комментируя предварительные итоги выборов в парламент Черногории.

    «Правящая партия и оппозиционная коалиция пока идут ноздря в ноздрю. На утро понедельника можно говорить лишь о том, что оппозиция скорее всего победит. Но Мило Джуканович вряд ли так просто согласится с победой оппозиции», – сказал балканист, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

    Эксперт также призвал не спешить с выводами относительно того, что в случае победы оппозиции внешнеполитический курс Черногории изменится. «Я читал мнение Константина Косачева (председателя комитета Совета Федерации по международным делам – прим. ВЗГЛЯД), который предположил, что после выборов Черногория возможно отойдет от антироссийской ориентации. Но я был бы очень осторожен в подобных прогнозах», – добавил собеседник.

    «Друзей нужно заводить до того, как они победили на выборах. Мы возлагаем большие надежды на каких-то случайных людей, а потом эти надежды, как правило, не оправдываются. Кроме того, оппозицию Черногорию можно назвать друзьями Москвы весьма условно. Их декларация ориентации на Сербию и Россию пока ни о чем не говорит», – убежден эксперт.

    «Кроме того, при Джукановиче у Москвы с Подгорицей были вполне нормальные отношения. Доказательством этому может служить многочисленное присутствие черногорского бизнеса в России, в том числе в банковском секторе», – добавил балканист.

    «Поэтому предварительные результаты выборов вызывают лишь осторожный оптимизм. Есть шанс на то, что власть сменится. Но это шанс не столько для России, сколько для самих черногорцев, потому что люди устали от режима Джукановича, который держится уже несколько десятков лет», – заключил Самодуров.

    В понедельник государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов.

    Согласно предварительным результатам, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,54%, коалиция «Мир – наша нация» – 12,55%, коалиция «Черное на белое» – 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича – 4,09%.

    Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

    Ранее власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •