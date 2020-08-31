МИД ФРГ подтвердил приглашение на «срочную беседу» посла Белоруссии

Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко в понедельник будет приглашен в МИД ФРГ на «срочную» беседу из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ белорусскими властями, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер.

«Я могу дополнительно сообщить, что посол Белоруссии будет вызван на срочную беседу в МИД», – передает РИА «Новости» слова Бургера.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство Германии выразило протест на высоком уровне и оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.

Напомним, американское информационное агентство Associated Press призвало власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ. МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др.

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