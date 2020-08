Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов 30 августа 2020, 00:32 Текст: Антон Никитин

Американское информационное агентство Associated Press призывает власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ, говорится в заявлении директора Associated Press по взаимоотношениям со СМИ Лорен Истон. Истон подтвердила информацию о том, что двое журналистов Associated Press были депортированы из Белоруссии в Россию, а оставшиеся в республике журналисты агентства получили уведомления о лишении их аккредитации, передает ТАСС. На ваш взгляд Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию? Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

Нет, оппозиция продолжит мирные протесты

«Associated Press решительно осуждает это неприкрытое нападение на свободу прессы в Белоруссии. Associated Press призывает белорусские власти возобновить аккредитацию независимых журналистов и позволить им продолжать сообщать миру факты о происходящем в Белоруссии», – заявила Истон. В субботу стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение Белоруссии лишить аккредитации журналистов ряда иностранных СМИ и призвала Минск аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации. В пятницу министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания журналистов в Белоруссии, расценив это как «бесстыдную попытку» вмешательства в объективное освещение происходящих в республике событий. Напомним также, в четверг во время акции протеста в Минске задержали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии. В субботу в посольстве России в Белоруссии сообщили, что лишенные аккредитации журналисты покидают республику в соответствии с решением правоохранительных органов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях