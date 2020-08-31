На Сахалине стартовал патриотический слет «ОстроVа-2020»

Взгляд
31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    На Сахалине стартовал патриотический слет «ОстроVа-2020»

    31 августа 2020, 11:21

    Текст: Евгения Шестак

    В Южно-Сахалинске начал работу Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа-2020», который собрал на одной площадке более тысячи участников со всех регионов России, сообщили организаторы.

    Молодых людей со всех регионов прибыли на самый крупный остров России, чтобы обменяться мнениями о роли молодежи в современном обществе на примере конкретного региона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что «меньше года прошло с того дня, как на Восточном экономическом форуме президенту предложили провести патриотический слет на Дальнем Востоке – и сегодня мы открываем этот слет. Всего 360 дней – и пожелание молодежи выполнено». 

    Также Новиков зачитал участникам форума приветствие президента Владимира Путина. Глава страны подчеркнул, что стартующий в год памяти и славы, слет «ОстроVа» призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны.

    «Сахалин – далекая земля, и благодаря Форуму «ОстроVа» сотни молодых людей со всех уголков России познакомятся с нашим краем, он станет для них ближе. Мы проводим Форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как территории смыслов – как у местной молодежи, так и тех, кто не живет здесь. Уверен, Форум «ОстроVа-2020» станет новым толчком к развитию молодежного движения в стране», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    В свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров добавил, что вокруг понятия «патриотизм» много клише.

    «Иногда оно нас не драйвит, потому что это не совсем про развитие. Когда мы пообщались с правительством Сахалинской области, мы поняли, что не можем оставаться в стороне, мы должны быть сопричастны крутым креативным историям. То, что вы будете делать эти несколько дней, – это техническое задание для нас, которое дальше мы будем вместе реализовывать. Это командная работа. Мы – команда перемен, мы – команда будущего, мы – команда мира», – отметил он.

    Патриотизм – ключевое понятие Форума: участники обсудят, какими должны быть новые форматы диалога о Великой Победе, что такое «патриотизм» для современной молодежи и как говорить о патриотизме с детьми. 

    В преддверии Форума было проведено исследование, в котором приняли участие почти 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По результатам исследования, патриотами считают себя 78% опрошенных. На вопрос о том, кто такой «патриот», большинство ответили «человек, который проявляет свою гражданскую позицию и небезразличие к стране, в которой живет» (57,4%). 

    Второй по количеству голосов ответ – «человек, который любит свою Родину (место, где родился)» – 21,7% голосов. Третий – «человек, который живет и работает там, где родился, и стремится быть полезным» – выбрали 15,7% опрошенных.

    Заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина отметила, что «в ближайшие дни мы будем много говорить о любви и стране, верности и патриотизме, о России и роли молодежи в жизни нашей страны. Сахалин – отличное место для работы. Острова с трудной судьбой, с которой молодежь когда-то уезжала на большую землю, сегодня – место силы, место притяжения талантов и успешных людей. Исторические трансформации невозможны без дерзких проектов, без смелых и креативных идей».

    «Я уверена, что у каждого из присутствующих здесь, даже у тех, кто прилетел с материка, есть что-то общее с Сахалинской землей, – подчеркнула председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. 

    Участники будут иметь возможность проработать совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области. Далее опыт Сахалина можно масштабировать на другие территории.

    По итогам работы форума участники представят пакет проектных молодежных инициатив, направленных на привлечение молодежи к участию в решении различных задач развития своего региона и страны в целом. Проекты молодежи, обладающей экспертными знаниями, дадут дополнительные возможности и ценность развитию как Сахалина, так и России в целом.  

    «Для многих Сахалин – это что-то далекое. Мы хотим, чтобы после Форума Сахалин стал местом, которое рядом»,  – отмечают организаторы мероприятия. 

    Всероссийский молодежный Форум «ОстроVа-2020» пройдет на Сахалине 31 августа – 4 сентября 2020 г. Организаторами выступают Росмолодежь, правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». 

    Задача и миссия Форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных проблем.


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