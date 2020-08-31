На Сахалине стартовал патриотический слет «ОстроVа-2020»

В Южно-Сахалинске начал работу Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа-2020», который собрал на одной площадке более тысячи участников со всех регионов России, сообщили организаторы.

Молодых людей со всех регионов прибыли на самый крупный остров России, чтобы обменяться мнениями о роли молодежи в современном обществе на примере конкретного региона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что «меньше года прошло с того дня, как на Восточном экономическом форуме президенту предложили провести патриотический слет на Дальнем Востоке – и сегодня мы открываем этот слет. Всего 360 дней – и пожелание молодежи выполнено».

Также Новиков зачитал участникам форума приветствие президента Владимира Путина. Глава страны подчеркнул, что стартующий в год памяти и славы, слет «ОстроVа» призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны.

«Сахалин – далекая земля, и благодаря Форуму «ОстроVа» сотни молодых людей со всех уголков России познакомятся с нашим краем, он станет для них ближе. Мы проводим Форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как территории смыслов – как у местной молодежи, так и тех, кто не живет здесь. Уверен, Форум «ОстроVа-2020» станет новым толчком к развитию молодежного движения в стране», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров добавил, что вокруг понятия «патриотизм» много клише.

«Иногда оно нас не драйвит, потому что это не совсем про развитие. Когда мы пообщались с правительством Сахалинской области, мы поняли, что не можем оставаться в стороне, мы должны быть сопричастны крутым креативным историям. То, что вы будете делать эти несколько дней, – это техническое задание для нас, которое дальше мы будем вместе реализовывать. Это командная работа. Мы – команда перемен, мы – команда будущего, мы – команда мира», – отметил он.

Патриотизм – ключевое понятие Форума: участники обсудят, какими должны быть новые форматы диалога о Великой Победе, что такое «патриотизм» для современной молодежи и как говорить о патриотизме с детьми.

В преддверии Форума было проведено исследование, в котором приняли участие почти 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По результатам исследования, патриотами считают себя 78% опрошенных. На вопрос о том, кто такой «патриот», большинство ответили «человек, который проявляет свою гражданскую позицию и небезразличие к стране, в которой живет» (57,4%).

Второй по количеству голосов ответ – «человек, который любит свою Родину (место, где родился)» – 21,7% голосов. Третий – «человек, который живет и работает там, где родился, и стремится быть полезным» – выбрали 15,7% опрошенных.

Заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина отметила, что «в ближайшие дни мы будем много говорить о любви и стране, верности и патриотизме, о России и роли молодежи в жизни нашей страны. Сахалин – отличное место для работы. Острова с трудной судьбой, с которой молодежь когда-то уезжала на большую землю, сегодня – место силы, место притяжения талантов и успешных людей. Исторические трансформации невозможны без дерзких проектов, без смелых и креативных идей».

«Я уверена, что у каждого из присутствующих здесь, даже у тех, кто прилетел с материка, есть что-то общее с Сахалинской землей, – подчеркнула председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Участники будут иметь возможность проработать совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области. Далее опыт Сахалина можно масштабировать на другие территории.

По итогам работы форума участники представят пакет проектных молодежных инициатив, направленных на привлечение молодежи к участию в решении различных задач развития своего региона и страны в целом. Проекты молодежи, обладающей экспертными знаниями, дадут дополнительные возможности и ценность развитию как Сахалина, так и России в целом.

«Для многих Сахалин – это что-то далекое. Мы хотим, чтобы после Форума Сахалин стал местом, которое рядом», – отмечают организаторы мероприятия.

Всероссийский молодежный Форум «ОстроVа-2020» пройдет на Сахалине 31 августа – 4 сентября 2020 г. Организаторами выступают Росмолодежь, правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Задача и миссия Форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных проблем.