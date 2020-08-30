Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

Выделенные полосы автодорог для общественного транспорта, такси, велосипедистов и машин экстренных и коммунальных служб будут работать 24/7 все дни недели.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», – сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

Адреса выделенных полос, которые будут переведены на ежедневный режим работы, перечислены на сайте.