Учебный год в творческих вузах начнется очно

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что учебный год в творческих вузах, ссузах (колледжах и техникумах) и школах с 1 сентября этого года начнется в очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Будут соблюдены все ограничительные меры, будут зонированы пространства. <...> Некоторые учреждения отменили свои торжественные привычные линейки. <...> Есть те предметы, лекции, которые по-прежнему можно людям старшего возраста проводить онлайн, но есть мастерские, которые без привычной формы существования, осуществления процесса образования невозможны, поэтому все это тщательно проработано, и к 1 сентября мы готовы», – сказала Любимова после церемонии открытия военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области, передает ТАСС.

Любимова напомнила об особенностях обучения и сдачи вступительных экзаменов у музыкантов и актеров, а именно о сложности перевода творческих видов деятельности в онлайн-режим.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что президент России Владимир Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19, а также о возможном приглашении иностранных граждан к обучению в российских вузах, несмотря на пандемию.