В России могут разрешить въезд иностранцам для получения образования

Студентам из-за рубежа могут позволить въезд в Россию для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой главам территориальных органов ведомства.

«В настоящее время в России вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев», – цитирует ТАСС документ.

Кроме того, планируется разрешить въезд иностранцам, которые обучаются в вузах Минобороны и лицам, принимаемым «на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим».

Иностранцы, приезжающие в Россию, должны иметь медицинский документ, который подтверждает отрицательный результат обследования на коронавирус методом ПЦР. Документ должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в страну.

В начале августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России.

Этим же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.