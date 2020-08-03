Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке до 15%

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о подписании постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.

«Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер-министр отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября. «Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», – уточнил он.

«Также увеличим общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 миллиардов рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», – заключил он.

Кроме того, Мишустин заявил, что подписал постановление о создании универсального механизма для оперативного решения жилищных вопросов при ЧС.

Премьер подчеркнул, что наводнение в Иркутской области в июне прошлого года подтверждает важность сегодняшних решений. Он напомнил, что тогда из-за несовершенства действующих правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.

«Мы устраняем этот недочет. Постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. Оценка жилья будет происходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС», – сказал он.

Этот документ, по словам Мишустина, будет формироваться на основе сведений Единого госреестра недвижимости. «Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным. И самое главное – людям будет проще получить новое жилье», – отметил Мишустин.

Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина была внедрена новая программа ипотеки с господдержкой, она заработала в конце апреля. В середине июня вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.

Что касается «обычной», не льготной ипотеки, то уже в мае средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. По оценке правительства, к концу нынешнего года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.