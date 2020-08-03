Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке до 15%

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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить Минобороны РФ/ТАСС
Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов? Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...

Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке до 15%

       3 августа 2020, 11:45
    Фото: Russian Government/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о подписании постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.

    «Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября. «Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», – уточнил он.

    «Также увеличим общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 миллиардов рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», – заключил он.

    Кроме того, Мишустин заявил, что подписал постановление о создании универсального механизма для оперативного решения жилищных вопросов при ЧС.

    Премьер подчеркнул, что наводнение в Иркутской области в июне прошлого года подтверждает важность сегодняшних решений. Он напомнил, что тогда из-за несовершенства действующих правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.

    «Мы устраняем этот недочет. Постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. Оценка жилья будет происходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС», – сказал он.

    Этот документ, по словам Мишустина, будет формироваться на основе сведений Единого госреестра недвижимости. «Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным. И самое главное – людям будет проще получить новое жилье», – отметил Мишустин.

    Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина была внедрена новая программа ипотеки с господдержкой, она заработала в конце апреля. В середине июня вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.

    Что касается «обычной», не льготной ипотеки, то уже в мае средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. По оценке правительства, к концу нынешнего года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.


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