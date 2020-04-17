Льготная ипотека сэкономит на жилье миллионы

Взгляд
17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве
              Путин: Россия обязательно победит эпидемиюПутин заявил об уходе коронавируса в регионыАбсолютное большинство россиян решили остаться на Пасху домаСМИ: США предупредили НАТО и Израиль о коронавирусе осенью прошлого года
              Минобороны готово направить на борьбу с коронавирусом в регионах 10 тысяч военныхМантуров заявил о производстве в России более 8 млн масок в суткиСовфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданстваКомандир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
              Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ВороновскомСобак научат выявлять коронавирус у людейГлава Карелии ограничил въезд на территорию республикиВ Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

              нормобарическая оксигенация


              В России пациентов с коронавирусом научились лечить в барокамере

              ситуация в столице


              Собянин попросил выделить 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

              мнение ученого


              Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

              Видео

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              красные кхмеры


              Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

              доллары даром


              Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

              3 сентября


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?

              Льготная ипотека сэкономит на жилье миллионы

              Кризис удешевит ипотеку для россиян   17 апреля 2020, 22:00
              Фото: Андрей Попов/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россияне получили возможность купить квартиру в кредит по крайне низкой ставке под 6,5%. Еще недавно это было возможно только при возврате нефти к 100 долларам за баррель и крайне низкой ключевой ставке. Первые ипотечные кредиты по льготной ставке, как ожидается, будут выданы уже в ближайшие дни. Как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия?

              Ипотека ниже 8% – такую цель поставил президент к 2024 году. Буквально пару месяцев назад экономисты считали это возможным в случае, если нефть будет стоить дорого. Причем чем выше нефть, тем быстрей будет снижаться ставка. Например, чтобы снизить ставку до 7% к декабрю 2020 года, нужен был возврат нефти к 80–100 долларам за баррель и снижение ключевой ставки Центробанком до 4%. Такой сценарий выглядел не совсем жизненным.

              Однако в реальности ситуация развивается еще более неожиданно. Россияне получили ставку еще ниже – в 6,5%. Притом что нефть стоит меньше 30 долларов за баррель, а ключевая ставка составляет 6%. Обычно ипотека в таком случае стоит на 3% дороже ключевой ставки – 9%. Средняя ставка в России сейчас как раз и составляет 9% (данные ДОМ.РФ за начало апреля).

              Однако в России заработает новая льготная ипотечная программа, которой могут воспользоваться не отдельные категории граждан (молодая семья или военные), а любой желающий. Ставка по ней будет снижена до 6,5% против реальной средней ставки на рынке 9%. Разницу между реальной ставкой и льготной будет субсидировать государство, то есть бюджет.

              Оформить ипотеку под льготные 6,5% можно будет до ноября 2020 года. Эта программа гарантирует неизменность ставки на протяжении всего срока кредита. Однако есть некоторые ограничения. Во-первых, рассчитывать на столь низкую ставку могут только те, кто впервые берет ипотеку. Второе ограничение – по стоимости жилья. С помощью программы можно приобрести жилье стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

              Для столиц сумма достаточно приличная: в Петербурге за указанную сумму можно приобрести полноценную трехкомнатную квартиру, отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер. «В целом условия по максимальной сумме кредитов адекватны, однако лимит для Московской и Ленинградской областей с высокой вероятностью будет повышен и приближен к лимиту по Москве и Санкт-Петербургу», – считает Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

              Купить квартиру по льготной ставке можно будет только в новостройке комфорт-класса (а не элитного класса). Доля таких квартир максимальная на рынке. Жилье на вторичном рынке под программу не попадает. Потому что цель госпрограммы – поддержать не только россиян, но и строительную отрасль. Доля квартир стоимостью до 8 млн рублей в Москве составляет 54,3%, в Санкт-Петербурге – 90,5%, а в регионах квартир по цене до 3 млн рублей порядка 70% (данные ДОМ.РФ за 2019 год и первый квартал 2020 года).

              Размер первоначального взноса не оговаривался правительством, поэтому банки, видимо, будут решать этот вопрос самостоятельно. И надо понимать, что в кризис условия предоставления кредита ужесточаются, поэтому банки вряд ли согласятся на небольшой первоначальный взнос. Когда мировую экономику штормит, риски просрочки ипотеки растут.

              Так, ВТБ, который выдает каждый четвертый кредит на недвижимость, уже начал прием заявок на ипотеку в рамках новой госпрограммы. Ставка по ней составит 6,5%, а вот первоначальный взнос – от 20%. «Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

              Выгода для россиян, желающих приобрести квартиру, налицо. Снижение ставки с 9% до 6,5% позволит сократить размер ежемесячного платежа и сэкономить на выплатах процентов.

              «Если рассматривать максимальную сумму кредита в рамках господдержки по Москве (8 млн рублей) на срок 20 лет, то экономия заемщика составит около 3 млн рублей в сравнении со средней действующей ипотечной ставкой в 9% годовых»,

              – отмечает представитель девелоперской компании Capital Group.

              С помощью ипотечного калькулятора легко посчитать, что ежемесячная ставка при покупке квартиры в кредит на 20 лет стоимостью в 3 млн рублей под 6,5% составит 22,4 тыс. рублей, а переплата – 2,4 млн рублей. Тогда как при ставке кредита в 9% ежемесячный платеж был бы выше на 3,6 тыс. рублей, а переплата – больше на 1,1 млн рублей. В расчетах не учитывается первоначальный взнос.

              Многие россияне, которые планировали улучшить свои жилищные условия за счет ипотеки в этом году, сделали это в марте. В прошлом месяце наблюдался пик сделок из-за сочетания целого ряда факторов. Из-за девальвации рубля многие боялись возможного поднятия ключевой ставки Центробанком, что привело бы к удорожанию ипотеки. В предыдущие кризисы регулятор так и делал. Однако на этот раз он действует иначе. Хотя это не помешало банкам поднять на 1–3% ставки по ипотеке и в целом ужесточить условия ее выдачи. 

              «Сейчас порядка 60–65% новых клиентов откладывают процедуру подачи документов из-за невозможности получить документы с работы или из-за потери заработка. Падение объема заявок явное. Тех, кто хочет переложиться в недвижимость с инвестиционными целями, явно меньше тех, кто не может или не хочет подать заявку на ипотеку», – отмечает совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

              По ее оценкам, в апреле число выданных ипотечных кредитов упадет минимум на 30% к мартовскому объему, а в мае может быть еще более существенное сокращение. «Население сейчас озабочено далеко не ипотекой», – говорит Сивова. 

              «По нашему мнению, покупка квартиры в кредит – это выгодный продукт. Так, переплата по займу редко превышает 5–6%. В кризис с помощью такого инструмента можно защитить свои средства от девальвации рубля», – говорит генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин.

              Однако кидаться в ипотечный омут с головой даже по льготным ставкам не стоит. «Нужно адекватно расценивать свои силы, и не надо отдавать последние деньги и тем более влезать в долги», – говорит Ирина Туманова, директор по продажам «НДВ-Супермаркет Недвижимость».

              «Раньше многие выплачивали ипотеку за счет средств, получаемых от сдачи квартиры. Но сегодня рынок аренды провалился, и непонятно, когда восстановится», – предупреждает Александр Гиновкер.

              Вместе с тем на не самые ликвидные объекты цены все-таки будут снижаться. По нашим прогнозам,

              первыми могут начать дешеветь квартиры в домах советской постройки: цены снизятся примерно на 10%,

              добавляет он.

              Борискин также считает, что растущий разрыв между спросом и предложением даст снижение цен на недвижимость, но сам этот факт вряд ли поднимет спрос.

              Новая программа должна поддержать не только россиян, но также строительный рынок и смежные с ним отрасли, и, конечно, сами банки. Так, одно рабочее место на стройке обеспечивает девять рабочих мест в смежных отраслях (производство стройматериалов, мебели и бытовой техники, ремонтные работы и т. д.).

              Стройку невозможно перевести в онлайн-режим. По опыту западных стран строительная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших. Поэтому меры поддержки вводят повсеместно – в США, Италии, Испании, Германии и т. д. В России льготная ипотечная программа – это лишь одна часть более масштабной поддержки и россиян (кредитные каникулы), и бизнеса.

              Программа поддержит и строительный рынок, который в 2020 году будет под давлением из-за снижения спроса, роста себестоимости строительства из-за скачка курсов и возможного роста ставок по кредитам, отмечает Екатерина Щурихина из «Эксперт РА».

              В рамках новой ипотечной программы России в этом году будет выдано 250–300 тыс. ипотечных кредитов под 6,5%, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его оценке, это создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн квадратных метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Более трети из них вернутся потом в бюджет в виде налогов, отмечает Гольдберг.

              В 2015–2016 годах в России уже действовала госпрограмма по льготной ипотеке, которая сработала довольно неплохо. Хотя тогда льготная ставка составляла целых 12% – на тот момент это было действительно хорошее предложение. В итоге по программе было выдано более полумиллиона кредитов, что стоило бюджету 11,85 млрд рублей. На этот раз срок программы ограничен ноябрем, и из бюджета будет направлено 6 млрд рублей. Потому что власти пока рассчитывают, что восстановление после кризиса из-за коронавируса не заставит себя долго ждать.

              Нынешняя экономическая ситуация отличается от предыдущих. Раньше любой кризис в России сопровождался разгоном инфляции и ростом ключевой ставки, а значит, удорожанием кредитных денег. На этот раз в Центробанке не ожидают проинфляционных движений и даже думают о снижении ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

              ЦБ может пойти на достаточно активные шаги и снизить в апреле ставку с 6% до 5,5%, к концу 2020 года ключевая ставка может быть снижена и до 5%, не исключает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Это значит, что

              к концу этого года ипотечные ставки могут следом снизиться до 7,5–8% (плюс 2,5–3% к ключевой ставке). Поэтому те, кто готов взять ипотеку не впервые или желает рефинансировать свой кредит, тоже могут выиграть от текущей ситуации.

              Эксперт рисует три варианта развития событий. В первом сценарии ключевая ставка снижается на 0,5% в апреле и еще на 0,25% летом (в июне – июле), и к концу лета она достигает 5,25%. Второй сценарий предполагает более осторожные действия ЦБ – в апреле и летом ключевая ставка снижается по 0,25% и к концу лета становится 5,5%. Третий сценарий – наименее вероятный, когда Банк России в апреле сохраняет ставку без изменений, но снижает ее в июне – июле.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............