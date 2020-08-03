Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз

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3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...

Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз

       3 августа 2020, 13:01
    Фото: Константин Морозов/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов

    «К сожалению, после 1991 года мы сократили свои возможности борьбы с различными террористическими и биологическими угрозами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин, комментируя заявление доктора медицинских наук Леонида Рошаля о том, что коронавирус – это «репетиция биологической войны».

    «Я согласен с доктором Рошалем. В СССР система борьбы с подобными угрозами была очень хорошо отлажена. Во-первых, в каждом райцентре была инфекционная больница, оснащенная отдельными боксами, отдельным входом и отдельной системой вентиляции. На 1991 год таких учреждений в РФ было 140 тысяч. Во-вторых, работали десятки различных противовирусных институтов. Если бы эту систему сохранили, то такую проблему, как коронавирус, мы бы даже не заметили», – сказал экс-советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин.

    «К сегодняшнему дню в результате «оптимизации» из профессии ушло порядка 200 тысяч врачей-инфекционистов и порядка 250 тысяч медсестер. Запас прочности в значительной степени потерян», – отметил собеседник.

    «Я приведу пример. На стыке 70-х и 80-х годов в Ростове-на-Дону произошла вспышка чумы. Моментально была объявлена чрезвычайная ситуация. Несмотря на то, что заболевших было всего двое, в город прилетел главный санитарный врач СССР академик Бургасов. Пациентов положили в инфекционный бокс, а при помощи сотрудников КГБ установили, с кем они контактировали. Затем еще 15 человек изолировали. В итоге никто не погиб и эпидемию удалось предотвратить. Вот как действовала система. К сожалению, мы сократили свои возможности борьбы с различными террористическими и биологическими угрозами», – констатировал эксперт.

    По мнению Никулина, для предотвращения биологических угроз Россия и другие страны должны «жестко мониторить» учреждения, в которых ведется работа с «разного рода опасными технологиями».

    «При этом США и Британия в 2001 году отказались подписать протокол по контролю за соблюдением Конвенции по биологическому оружию. А раз так, России надо хотя бы в рамках ОДКБ или БРИКС создавать международное агентство, которое будет расследовать случаи распространения неизвестных вирусных заболеваний», – заключил Никулин.

    Накануне доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны.

    «Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», – сказал Рошаль.

    Он добавил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система, считает медик. «А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», – заявил он.

    Ранее заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия.

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