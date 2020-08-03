Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз

«К сожалению, после 1991 года мы сократили свои возможности борьбы с различными террористическими и биологическими угрозами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин, комментируя заявление доктора медицинских наук Леонида Рошаля о том, что коронавирус – это «репетиция биологической войны».

«Я согласен с доктором Рошалем. В СССР система борьбы с подобными угрозами была очень хорошо отлажена. Во-первых, в каждом райцентре была инфекционная больница, оснащенная отдельными боксами, отдельным входом и отдельной системой вентиляции. На 1991 год таких учреждений в РФ было 140 тысяч. Во-вторых, работали десятки различных противовирусных институтов. Если бы эту систему сохранили, то такую проблему, как коронавирус, мы бы даже не заметили», – сказал экс-советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин.

«К сегодняшнему дню в результате «оптимизации» из профессии ушло порядка 200 тысяч врачей-инфекционистов и порядка 250 тысяч медсестер. Запас прочности в значительной степени потерян», – отметил собеседник.

«Я приведу пример. На стыке 70-х и 80-х годов в Ростове-на-Дону произошла вспышка чумы. Моментально была объявлена чрезвычайная ситуация. Несмотря на то, что заболевших было всего двое, в город прилетел главный санитарный врач СССР академик Бургасов. Пациентов положили в инфекционный бокс, а при помощи сотрудников КГБ установили, с кем они контактировали. Затем еще 15 человек изолировали. В итоге никто не погиб и эпидемию удалось предотвратить. Вот как действовала система. К сожалению, мы сократили свои возможности борьбы с различными террористическими и биологическими угрозами», – констатировал эксперт.

По мнению Никулина, для предотвращения биологических угроз Россия и другие страны должны «жестко мониторить» учреждения, в которых ведется работа с «разного рода опасными технологиями».

«При этом США и Британия в 2001 году отказались подписать протокол по контролю за соблюдением Конвенции по биологическому оружию. А раз так, России надо хотя бы в рамках ОДКБ или БРИКС создавать международное агентство, которое будет расследовать случаи распространения неизвестных вирусных заболеваний», – заключил Никулин.

Накануне доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», – сказал Рошаль.

Он добавил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система, считает медик. «А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», – заявил он.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия.

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