Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 18 копеек – до 74,24 рубля, курс евро опустился на 34 копеек – до 87,26 рубля.

На прошлой неделе рубль упал к доллару на 3,6% и на 4,6% к евро, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром снижается до 43,23 доллара за баррель по марке Brent.