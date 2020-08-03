Продажи автомобилей в России снизились на 30%

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
Разделы

Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить Минобороны РФ/ТАСС
Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов? Подробности...
Перейти в раздел…

Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...

Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Родственная ненависть вышла на новый уровень

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

Перейти в раздел…

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...

В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...

Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Польша оштрафовала Газпром за «Северный поток – 2»
    Минпромторг поделился планами внедрения 6G Украинский политик Медведчук приехал на отдых в Крым Трамп потребовал добиться казни Царнаева Запланирован серийный выпуск первого российского электромобиля
    Десантник рассказал детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького Познер назвал идею вступления России в ЕС и НАТО благом Ливийская армия Хафтара обратилась к США Маск сообщил о работе над мозговыми чипами
    Названы шесть отраслей с самыми высокими в России зарплатами Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой В Тбилиси указали на поставки украинского оружия Азербайджану через Грузию Россиян предупредили о распространении тропических постельных клопов

    Главная тема


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    система биозащиты


    Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

    «сговор» с талибами


    Советник Трампа выступил с угрозами в адрес России

    армия и вооружение


    Разработчики решили вопросы с параметрами двигателя «Арматы»

    Видео

    верное решение


    Глава МИД Украины объяснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Москвой

    «чудовищная ситуация»


    Ахеджакова заявила о «несмываемом пятне» на репутации Гармаша

    химзавод в Усолье


    Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

    политический кризис


    Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?

    Продажи автомобилей в России снизились на 30%

    3 августа 2020, 09:45

    Текст: Евгения Шестак

    Продажи автомобилей в России с начала 2020 года снизились примерно на 30%, при этом к концу года падение должно сократиться до 15-20%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Сегодня по сравнению с прошлым годом сокращение около 30%. Если говорить по концу года, мы очень рассчитываем, что уйдем в минус не более, чем на 15-20%», – сказал он в интервью ТАСС.

    По его словам, учитывая меры поддержки автопрома государством, результаты 2021 года должны быть не хуже этого или с небольшим плюсом. 

    Также министр отметил, что российские автозаводы в 2020 году будут загружены на 40-44% по сравнению с более чем 50% в прошлом году, когда было произведено 1,7 млн автомобилей.

    Мантуров выразил надежду, что до остановки автопроизводств, аналогичной весенней, дело не дойдет. 

    «При этом мы прекрасно понимаем, что в летний период, когда компании планируют традиционный корпоративный отпуск, такие технологические перерывы возможны», – сказал он.

    По словам министра, меры по господдержке автопрома будут продлены и на следующий год, «но не в таких объемах». В частности, планируется сохранить программы льготного автокредитования, автолизинга, перевода автомобилей на газ, «Доступную аренду». 

    Кроме того, Мантуров отметил, что выделенные на этот год 45 млрд рублей на стимулирование спроса позволят поддержать продажи более 200 тыс. автомобилей во всех сегментах.

    Ранее президент Владимир Путин призвал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России и заявил о поддержке для автопрома. По его словам, многие компании в один момент оказались в жестких условиях из-за коронавируса. 

    Директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак сообщал, что на программы льготного автокредитования выделено в этом году 17 млрд рублей, льготного автолизинга – 8 млрд рублей, на «Доступную аренду» – 2,5 млрд рублей.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •