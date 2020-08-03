Тимошенко назвала избрание Зеленского трагической ошибкой

Избрав нынешнюю власть, жители Украины совершили трагическую ошибку, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, «тяжелой, трагической ошибкой» стало то, что «был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов». Однако сейчас, если украинцы «поняли» свою ошибку, ее «можно исправить» на региональных выборах, передает «112 Украина».

Тимошенко подчеркнула, что почти 70% украинцев считают, что страна движется не в правильном направлении, передает РИА «Новости».

В конце июля рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 30,2%.

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