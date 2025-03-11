В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Под Новолюбовкой нашли тело замученного мирного жителя
Военнослужащие РФ обнаружили тело замученного жителя под Новолюбовкой в ЛНР
В ходе зачистки под Новолюбовкой военнослужащие РФ нашли тело мирного жителя, замученного до смерти украинскими боевиками, .
Под Новолюбовкой в Луганской Народной Республике военнослужащие российской группировки войск «Запад» обнаружили тело мирного жителя, замученного боевиками Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Об этом стало известно во время зачистки территории, освобожденной от украинских войск 22 февраля.
Представитель российских силовых структур отметил, что погибший мужчина был привязан к стене, и, вероятно, умер от пыток. Также на этой территории был взят в плен украинский боевик из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Шебекино. Более 152 тыс. жителей Курской области покинули дома из-за действий ВСУ. ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей.