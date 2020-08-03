Познер назвал идею вступления России в ЕС и НАТО благом

Вступление России в ЕС и НАТО было бы благом, но вряд ли произойдет, заявил телеведущий Владимир Познер.

Он прокомментировал предложение депутата Бундестага Кристиана Шмидта возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.

Телеведущий, слова которого приводятся на сайте «Познер Online», заявил, что «Ельцин хотел, чтобы Россия была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею», но США и некоторые страны Европы выступали против.

По мнению Познера, сейчас «Россия менее заинтересована в этом». Кроме того, «не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран», отметил телеведущий.

«На мой взгляд, такое сближение между Россией и Западом было бы благом, но боюсь, это нереально», – заявил он.

В 2017 году российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

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