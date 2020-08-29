В Минске задержали молодого человека из колонны «Женского марша»

Правоохранители на митинге в Минске начали проводить точечные задержания участников «Женского марша», пишут СМИ со ссылкой на очевидцев.

Колонна «Женского марша» направляется в сторону площади Бангалор, передает «Интерфакс».

Был задержан молодой человек, который «отбился» от основной колонны, в соцсетях сообщили о двух других задержанных.

В субботу в Минске также начались митинги. Там собралась колонна из нескольких тысяч для проведения «Женского марша».

В четверг на площади Независимости митингующих вытесняли бойцы ОМОН, также к митингу несогласных присоединялись верующие. В пятницу на той же площади несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности».