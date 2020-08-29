Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

Взгляд
29 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Герпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Южная Осетия устроила себе «локальный 37-й год»

К нынешнему политическому кризису республику подтолкнули ее собственные власти rso-government.org
В Южной Осетии разгорелся самый серьезный политический кризис за последнее десятилетие. В отставку отправлены премьер-министр и правительство. Так президент отреагировал на митинг протеста: сотни людей требовали наказать виновных в гибели местного жителя Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в покушении на главу МВД. Почему в республике сложилась столь неблагополучная ситуация и как этим может воспользоваться соседняя Грузия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то есть общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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    Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

    29 августа 2020, 19:23

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аппарат госминистра Грузии по примирению, курирующий урегулирование конфликтов, объяснил напряженность в Южной Осетии, где в отставку отправлено правительство, «тяжелой гуманитарной ситуацией» на месте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении аппарата в субботу говорится о «глубокой озабоченности тяжелой гуманитарной ситуацией в Цхинвальском регионе, нарушении фундаментальных прав человека, включая право на жизнь».

    Так Тбилиси отреагировал на смерть молодого цхинвальца, который ранее был задержан по подозрению в покушении на теперь уже бывшего главу МВД республики Игоря Наниева.

    Госминистр Грузии призвал международных партнеров «продолжить оказывать давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях (так Грузия называет Абхазию и Южную Осетию) прекратились факты нарушений прав человека».

    В Тбилиси отметили, что смерть жителя Цхинвала говорит о «сложной обстановке безопасности» в Южной Осетии.

    Тбилиси пообещал использовать собственные возможности для того, чтобы живущие в Южной Осетии чувствовали себя в безопасности и могли жить достойно, отмечается в заявлении.

    Какие именно возможности, не уточняется, однако Грузия в последние годы реализует программу «Шаг к лучшему будущему», которая предоставляет абхазам и осетинам возможности в гуманитарной и экономической сферах, а также в области здравоохранения.

    Ранее ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил газете ВЗГЛЯД, что «Грузия никак не сможет воспользоваться политическим кризисом в республике, а говорить о некой попытке взять «реванш» за августовские события 2008 года и вовсе не приходится. В Цхинвале и поселке Джава находится российская 4-я гвардейская военная база. Этих сил достаточно для полной защиты от внешней агрессии... Но в Тбилиси обязательно будут комментировать, что-то публиковать в соцсетях, а грузинские эксперты скажут «глубокомысленные слова».

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