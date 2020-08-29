Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

Аппарат госминистра Грузии по примирению, курирующий урегулирование конфликтов, объяснил напряженность в Южной Осетии, где в отставку отправлено правительство, «тяжелой гуманитарной ситуацией» на месте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении аппарата в субботу говорится о «глубокой озабоченности тяжелой гуманитарной ситуацией в Цхинвальском регионе, нарушении фундаментальных прав человека, включая право на жизнь».

Так Тбилиси отреагировал на смерть молодого цхинвальца, который ранее был задержан по подозрению в покушении на теперь уже бывшего главу МВД республики Игоря Наниева.

Госминистр Грузии призвал международных партнеров «продолжить оказывать давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях (так Грузия называет Абхазию и Южную Осетию) прекратились факты нарушений прав человека».

В Тбилиси отметили, что смерть жителя Цхинвала говорит о «сложной обстановке безопасности» в Южной Осетии.

Тбилиси пообещал использовать собственные возможности для того, чтобы живущие в Южной Осетии чувствовали себя в безопасности и могли жить достойно, отмечается в заявлении.

Какие именно возможности, не уточняется, однако Грузия в последние годы реализует программу «Шаг к лучшему будущему», которая предоставляет абхазам и осетинам возможности в гуманитарной и экономической сферах, а также в области здравоохранения.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил газете ВЗГЛЯД, что «Грузия никак не сможет воспользоваться политическим кризисом в республике, а говорить о некой попытке взять «реванш» за августовские события 2008 года и вовсе не приходится. В Цхинвале и поселке Джава находится российская 4-я гвардейская военная база. Этих сил достаточно для полной защиты от внешней агрессии... Но в Тбилиси обязательно будут комментировать, что-то публиковать в соцсетях, а грузинские эксперты скажут «глубокомысленные слова».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД