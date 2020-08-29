Южная Осетия устроила себе «локальный 37-й год»

В Южной Осетии разгорелся самый серьезный политический кризис за последнее десятилетие. В отставку отправлены премьер-министр и правительство. Так президент отреагировал на митинг протеста: сотни людей требовали наказать виновных в гибели местного жителя Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в покушении на главу МВД. Почему в республике сложилась столь неблагополучная ситуация и как этим может воспользоваться соседняя Грузия?

В субботу президент Южной Осетии (РЮО) Анатолий Бибилов объявил, что сразу восемь сотрудников МВД находятся под следствием. Их подозревают в непрофессионализме и грубом произволе, из-за которого погиб местный житель Инал Джабиев. В четверг мужчину задержали в Цхинвале по подозрению к причастности к покушению на главу МВД республики Игоря Наниева. «Расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным. Любые проволочки в ведении расследования недопустимы», – заявил Бибилов после экстренного совещания с руководителями силовых структур.

Глава государства заверил, что виновные в смерти Джабиева понесут наказание по всей строгости, невзирая на должности и звания. Президент принес соболезнования семье погибшего и призвал не допускать использования трагедии «для достижения чьих-то нечистоплотных целей» и «расшатывания внутриполитической ситуации в республике».

Ранее в субботу Бибилов принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева, который занимал эту должность с 2017 года. Правительство в полном составе также отправлено в отставку. Исполняющим обязанности премьера назначен Геннадий Бекоев, который с 2018 года работал вице-премьером и министром экономического развития РЮО. Он будет руководить кабмином до назначения нового состава правительства.

Депутаты парламента республики, в свою очередь, собрались на экстренное заседание и проголосовали за отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. Как сообщил РИА «Новости» парламентарий Давид Санакоев, решение поддержало большинство.

О трагической смерти Инала Джабиева стало известно в пятницу. После задержания мужчина был доставлен в СИЗО. Оттуда в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями его госпитализировали в больницу, где позднее он скончался, не приходя в сознание. В центре Цхинвала собралось несколько сотен человек с требованием отставки правительства. К митингующим вышел сам Бибилов, который сначала пообещал только отстранить от должности Наниева на время проведения расследования обстоятельств гибели Джабиева.

Затем к участникам митинга также вышел Пухаев. По его словам, он решил подать Бибилову прошение об отставке после увиденного на площади. «Послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства, – рассказал он. – Хочу выразить благодарность тем людям, которые меня поддерживали в течение трех лет, тем, кто доверял мне... Я также хочу пожелать успехов новому правительству».

Покушение на Наниева произошло вечером 17 августа вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала. По машине чиновника открыли стрельбу из заброшенного дома. Одна из трех пуль попала в дверь служебного автомобиля со стороны водителя. Никто не пострадал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное обращение с оружием.

Еще двум задержанным по подозрению в покушении – Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову – изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе генпрокуратуры республики. До последнего момента они находились в изоляторах МВД.

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Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев приветствовал решение начать расследование в отношении виновных в гибели Джабиева.

«Куда деваться-то? Уже до края довели ситуацию. Теперь Бибилов идет на уступки. Но не надо было доводить до этого. А то сначала устраивают локальный 37-й год, а потом начинают думать, что же делать»,

– сказал Силаев газете ВЗГЛЯД.

Нынешний политический кризис политолог назвал самым серьезным с 2010 года, когда проходили президентские выборы, за которыми последовали волнения. Причиной обострения ситуации эксперт считает слишком жесткие действия властей. «Президент Бибилов пытается управлять Южной Осетией, как будто это Чечня, а он Рамзан Кадыров. Но проблема в том, что Южная Осетия – это не Чечня, а Бибилов – не Кадыров. Президент сильно закрутил гайки. Непонятно, ради чего это нужно было делать», – полагает Силаев.

Эксперт пояснил, что в момент прихода Бибилова к власти в 2017 году республика была практически восстановлена и «никакой чрезвычайщины» не требовалось, «но стиль управления у него оказался слишком жесткий». «После покушения на главу МВД силовики схватили несколько десятков человек. Не надо изображать из себя Сталина с Берией в одном лице, и все будет нормально. Однако пока я не вижу признаков того, чтобы в республике возникла организованная оппозиция, которая будет требовать отставки президента. Тем не менее ситуация для Бибилова очень тяжелая и власть удержать непросто», – считает Силаев.

В свою очередь эксперт по Кавказу Станислав Тарасов назвал происходящее «битвой кланов», которая могла начаться не без вмешательства Грузии. «Нельзя исключать попытки дестабилизации, создания очага напряженности со стороны Тбилиси через агентурную разработку, глубокое проникновение во властные структуры. Сейчас Грузия занимает антироссийские позиции. Там очень много представителей западных разведок. Поэтому

для Тбилиси логично создать в соседней стране очаг напряженности. Это диктует им ситуация, особенно с учетом развития событий в Белоруссии»,

– сказал Тарасов газете ВЗГЛЯД.

В то же время эксперт отметил, что в последние годы у него складывалось впечатление, что Бибилов прибегает к слишком жестким методам управления, и это объясняется «внутренним противостоянием, борьбой кланов». «К этому надо привыкать. Такие явления вполне естественны для маленьких государств. Многие участники боевых действий стали политиками. Все ищут место под солнцем. Они имеют доступ к распределению бюджетных ресурсов. Это значит очень многое, потому что самостоятельная экономика развивается слабо. В Южной Осетии происходит битва кланов за российские дотации. Это явление не приобретает антироссийской направленности, но дестабилизация обстановки объективно не способствует укреплению безопасности в регионе», – пояснил Тарасов.

Силаев уверен, что для скорейшего преодоления кризиса нужна помощь России. «Москва заинтересована в том, чтобы государственность Южной Осетии развивалась, чтобы было больше порядка, экономического роста», – убежден собеседник.

Политолог добавил, что соседняя Грузия никак не сможет воспользоваться политическим кризисом в республике, а говорить о некой попытке взять «реванш» за августовские события 2008 года и вовсе не приходится. В Цхинвале и поселке Джава находится российская 4-я гвардейская военная база. Этих сил достаточно для полной защиты от внешней агрессии.

«На этой карте Грузии нет вообще. Но в Тбилиси обязательно будут комментировать, что-то публиковать в соцсетях, а грузинские эксперты скажут «глубокомысленные слова», – подытожил эксперт.

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