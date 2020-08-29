По делу о смерти задержанного в Цхинвале задержали восьмерых сотрудников МВД

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29 августа, суббота  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Герпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кому в Белоруссии начал мешать русский язык

Будет ли белорусский язык навязываться тем, для кого он не является родным? Наталия Федосенко/ТАСС
В Белоруссии впервые за долгие годы прозвучал призыв лишить русский язык статуса государственного. Почему постсоветские страны настолько ненавидят русский язык, как это соотносится с их стремлением «войти в европейскую семью» – и перед каким выбором в связи с этим в итоге стоят и Александр Лукашенко, и Белоруссия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то есть общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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    По делу о смерти задержанного в Цхинвале задержали восьмерых сотрудников МВД

    29 августа 2020, 16:13

    Текст: Алексей Дегтярев

    Нескольких сотрудников МВД Южной Осетии подозревают в непрофессионализме и грубом произволе, из-за которого погиб задержанный в Цхинвале, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

    «Расследование всех обстоятельств его (задержанного в Цхинвале – прим. ВЗГЛЯД) гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников министерства внутренних дел находятся под следствием. Расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным. Любые проволочки в ведении расследования недопустимы», – цитирует заявление Бибилова ТАСС.

    Глава государства выразил уверенность, что виновные в смерти задержанного понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания.

    Президент Южной Осетии принес соболезнования семье погибшего. Бибилов подчеркнул, что нельзя допускать использования трагедии «для достижения чьих-то нечистоплотных целей» и «расшатывания внутриполитической ситуации в республике».

    «Призываю все политические силы, всю общественность республики к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв. Это просто безнравственно и по-человечески недопустимо, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций. Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике. Еще раз повторяю: в республике закон должен быть превыше всего, и все виновные в произошедшей трагедии должны понести максимальную ответственность по всей строгости закона», – заключил Бибилов.

    В субботу Бибилов отправил в отставку председателя правительства Эрика Пухаева и все правительство страны, исполняющим обязанности премьера назначен Геннадий Бекоев.

    На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности.

    В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся потребовали отставки правительства республики.


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