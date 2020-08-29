По делу о смерти задержанного в Цхинвале задержали восьмерых сотрудников МВД

Нескольких сотрудников МВД Южной Осетии подозревают в непрофессионализме и грубом произволе, из-за которого погиб задержанный в Цхинвале, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

«Расследование всех обстоятельств его (задержанного в Цхинвале – прим. ВЗГЛЯД) гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников министерства внутренних дел находятся под следствием. Расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным. Любые проволочки в ведении расследования недопустимы», – цитирует заявление Бибилова ТАСС.

Глава государства выразил уверенность, что виновные в смерти задержанного понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания.

Президент Южной Осетии принес соболезнования семье погибшего. Бибилов подчеркнул, что нельзя допускать использования трагедии «для достижения чьих-то нечистоплотных целей» и «расшатывания внутриполитической ситуации в республике».

«Призываю все политические силы, всю общественность республики к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв. Это просто безнравственно и по-человечески недопустимо, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций. Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике. Еще раз повторяю: в республике закон должен быть превыше всего, и все виновные в произошедшей трагедии должны понести максимальную ответственность по всей строгости закона», – заключил Бибилов.

В субботу Бибилов отправил в отставку председателя правительства Эрика Пухаева и все правительство страны, исполняющим обязанности премьера назначен Геннадий Бекоев.

На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся потребовали отставки правительства республики.