Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

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8 августа, суббота  |  Последнее обновление — 09:50  |  vz.ru
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Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
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Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

Война 2008 года закончилась для грузинской армии полным разгромом Саид Гуциев/РИА Новости
Грузия отметила очередную годовщину августовской войны 2008 года. И хотя этот конфликт привел к разрыву отношений между двумя странами, что негативно сказалось на экономике Грузии, там до сих пор популярны русофобские настроения среди пятой части общества. Однако, как считают эксперты, понимание истинных причин войны 2008 года могло бы изменить общественное мнение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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  • 50-69 %

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  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
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  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

    Война 2008 года закончилась для грузинской армии полным разгромом    8 августа 2020, 09:30
    Фото: Саид Гуциев/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин,
    Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия отметила очередную годовщину августовской войны 2008 года. И хотя этот конфликт привел к разрыву отношений между двумя странами, что негативно сказалось на экономике Грузии, там до сих пор популярны русофобские настроения среди пятой части общества. Однако, как считают эксперты, понимание истинных причин войны 2008 года могло бы изменить общественное мнение.

    В пятницу Грузия отметила 12-ю годовщину начала войны с Россией. У границы Южной Осетии в селе Эргнети собрались активисты партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они пришли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».

    Премьер-министр Георгий Гахария выразил надежду на то, что последовательная политика «обязательно приведет нас к полной деоккупации и мирному сосуществованию» с Абхазией и Южной Осетией. «Мы никогда не повторим ошибок прошлого, мы хорошо понимаем, что нет альтернативы миру», – оговорился при этом премьер.

    Стоит отметить, что Тбилиси отмечает годовщину войны не 8 августа, как в России, а на день раньше, подчеркивая тем самым, что российские военные якобы именно в этот день перешли грузинскую границу. Впрочем, эта официальная версия противоречит фактам, установленным еще в 2009 году следственной группой Евросоюза, руководила которой швейцарка Хайди Тальявини. Группа доказала, что войну начал Тбилиси, а российская армия пересекла границу только 8 августа.

    Любопытно также, что действующий президент Саломе Зурабишвили в ходе предвыборной кампании два года назад тоже признала, что августовскую войну начала сама Грузия. В пятницу она тоже выпустила заявление, в котором уклонилась от вопроса о том, кто выступил в 2008 году в роли агрессора, зато в примирительном ключе обратилась к абхазам и осетинам: «Мы одинаково переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что единство - наше единство с осетинами и абхазами насчитывает тысячи лет», – цитирует Зурабишвили Kavkasia.net.

    Напомним, 8 августа 2008 года российские войска вмешались в конфликт армии Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Поводом стала атака грузинской армии на позиции российских миротворцев, которые с 1992 года защищали население Южной Осетии. В ходе «пятидневной войны» армия Россия провела наступление вглубь грузинской территории, принудив Тбилиси к миру. Позднее Россия и еще несколько стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

    Бывший начальник грузинского Генштаба (в 1993-1994 годах) Гурам Николаишвили считает, что в 2008-м политическое руководство страны во главе с Саакашвили «подставило и предало» военных. «С профессионалами не советовались, политики принимали поспешные решения, неоправданные», – сказал Николаишвили газете ВЗГЛЯД.

    Генерал приветствовал обещание, с которым недавно выступил министр обороны Ираклий Гарибашвили, – выяснить, как в канун и во время августовской войны в Грузии пропало вооружений на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по тогдашнему курсу). Николаишвили уверен, что расследование должна провести парламентская комиссия, потому что «объем потерь может быть на самом деле едва ли не вдвое больше».

    Что касается сугубо военных уроков, вынесенных генералами по итогам августовской войны, то Николаишвили считает недостаточными их попытки усилить ПВО и противотанковую оборону. «Поставляемые из Франции системы ПВО – хорошие. Но важно готовить к ним специалистов, а это затратный и растянутый по времени процесс, – заметил Николаишвили. – Что касается закупаемых у США «джавелинов», по моему опыту и по моим знаниям, на них системную противотанковую оборону не построить».

    Эхо туристической войны

    Как известно, год назад между Россией и Грузией произошла новая ссора – после визита в Тбилиси группы российских депутатов для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда толпа русофобски настроенных манифестантов, собравшихся вокруг здания парламента, напала на делегацию и едва не изувечила россиян. После этого президент Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.

    Политический аналитик Рамаз Сакварелидзе поясняет, что в грузинском обществе принято теперь разделять отношение к России как к государству и к рядовым россиянам.

    «К туристам из России у большинства грузин – прекрасное отношение, а вот к российскому государству – негативный настрой налицо. Этот расклад не меняется уже много лет. Хотя неурегулированность межгосударственных отношений все равно накладывает отпечаток и на межчеловеческие связи, но в целом эти два «слоя» не пересекаются», – пояснил Сакварелидзе газете ВЗГЛЯД.

    К туристам из России относятся хорошо не только из-за традиций гостеприимства, но и экономической выгоды, признает эксперт. Кстати, по оценке Российского союза туриндустрии, после закрытия прямого авиасообщения с Грузией в 2019 году турпоток из России все равно сохранился, хотя и упал на треть, – туристы продолжали добираться до Тбилиси с пересадками в других городах или на личных автомобилях. В любом случае, по мнению финансовых аналитиков, из-за запрета чартерных рейсов из России Грузия потеряла в прошлом году около 10% ВВП страны.

    Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания (2001-2004 годы) уверен, что резко негативно и к политике Москвы, и к рядовым россиянам были настроены 15-20% грузин. «Так было и год назад, и с тех пор цифры в общем не изменились.

    Многие пожилые грузины, с которыми я общаюсь, сильно переживают, сожалеют о разорванных связях с Россией,

    чего не скажешь о молодежи, которая в значительной части плохо относится и к России, и к русским», – сказал Хабурдзания газете ВЗГЛЯД.

    Бывший министр отметил, что в сельских районах, где живет больше пожилых людей, отношение к россиянам гораздо лучше, чем в городах. Что касается курортных мест, вроде Батуми, куда приезжали туристы из России, то до инцидента с российской делегацией там была устойчивая тенденция к смягчению уровня русофобии, «поскольку нарастал туристический поток», отмечает Хабурдзания.

    Экс-министр призывает Москву расширять «разъяснительную работу» среди рядовых грузин о причинах войны 2008 года. Спокойное смысление фактов и аргументов могло бы изменить общественное мнение, надеется он, а пока все произошедшее в 2008 году многие «грузины воспринимают чисто на эмоциональном уровне».

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