Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

Грузия отметила очередную годовщину августовской войны 2008 года. И хотя этот конфликт привел к разрыву отношений между двумя странами, что негативно сказалось на экономике Грузии, там до сих пор популярны русофобские настроения среди пятой части общества. Однако, как считают эксперты, понимание истинных причин войны 2008 года могло бы изменить общественное мнение.

В пятницу Грузия отметила 12-ю годовщину начала войны с Россией. У границы Южной Осетии в селе Эргнети собрались активисты партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они пришли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».

Премьер-министр Георгий Гахария выразил надежду на то, что последовательная политика «обязательно приведет нас к полной деоккупации и мирному сосуществованию» с Абхазией и Южной Осетией. «Мы никогда не повторим ошибок прошлого, мы хорошо понимаем, что нет альтернативы миру», – оговорился при этом премьер.

Стоит отметить, что Тбилиси отмечает годовщину войны не 8 августа, как в России, а на день раньше, подчеркивая тем самым, что российские военные якобы именно в этот день перешли грузинскую границу. Впрочем, эта официальная версия противоречит фактам, установленным еще в 2009 году следственной группой Евросоюза, руководила которой швейцарка Хайди Тальявини. Группа доказала, что войну начал Тбилиси, а российская армия пересекла границу только 8 августа.

Любопытно также, что действующий президент Саломе Зурабишвили в ходе предвыборной кампании два года назад тоже признала, что августовскую войну начала сама Грузия. В пятницу она тоже выпустила заявление, в котором уклонилась от вопроса о том, кто выступил в 2008 году в роли агрессора, зато в примирительном ключе обратилась к абхазам и осетинам: «Мы одинаково переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что единство - наше единство с осетинами и абхазами насчитывает тысячи лет», – цитирует Зурабишвили Kavkasia.net.

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Напомним, 8 августа 2008 года российские войска вмешались в конфликт армии Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Поводом стала атака грузинской армии на позиции российских миротворцев, которые с 1992 года защищали население Южной Осетии. В ходе «пятидневной войны» армия Россия провела наступление вглубь грузинской территории, принудив Тбилиси к миру. Позднее Россия и еще несколько стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Бывший начальник грузинского Генштаба (в 1993-1994 годах) Гурам Николаишвили считает, что в 2008-м политическое руководство страны во главе с Саакашвили «подставило и предало» военных. «С профессионалами не советовались, политики принимали поспешные решения, неоправданные», – сказал Николаишвили газете ВЗГЛЯД.

Генерал приветствовал обещание, с которым недавно выступил министр обороны Ираклий Гарибашвили, – выяснить, как в канун и во время августовской войны в Грузии пропало вооружений на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по тогдашнему курсу). Николаишвили уверен, что расследование должна провести парламентская комиссия, потому что «объем потерь может быть на самом деле едва ли не вдвое больше».

Что касается сугубо военных уроков, вынесенных генералами по итогам августовской войны, то Николаишвили считает недостаточными их попытки усилить ПВО и противотанковую оборону. «Поставляемые из Франции системы ПВО – хорошие. Но важно готовить к ним специалистов, а это затратный и растянутый по времени процесс, – заметил Николаишвили. – Что касается закупаемых у США «джавелинов», по моему опыту и по моим знаниям, на них системную противотанковую оборону не построить».

Эхо туристической войны

Как известно, год назад между Россией и Грузией произошла новая ссора – после визита в Тбилиси группы российских депутатов для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда толпа русофобски настроенных манифестантов, собравшихся вокруг здания парламента, напала на делегацию и едва не изувечила россиян. После этого президент Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.

Политический аналитик Рамаз Сакварелидзе поясняет, что в грузинском обществе принято теперь разделять отношение к России как к государству и к рядовым россиянам.

«К туристам из России у большинства грузин – прекрасное отношение, а вот к российскому государству – негативный настрой налицо. Этот расклад не меняется уже много лет. Хотя неурегулированность межгосударственных отношений все равно накладывает отпечаток и на межчеловеческие связи, но в целом эти два «слоя» не пересекаются», – пояснил Сакварелидзе газете ВЗГЛЯД.

К туристам из России относятся хорошо не только из-за традиций гостеприимства, но и экономической выгоды, признает эксперт. Кстати, по оценке Российского союза туриндустрии, после закрытия прямого авиасообщения с Грузией в 2019 году турпоток из России все равно сохранился, хотя и упал на треть, – туристы продолжали добираться до Тбилиси с пересадками в других городах или на личных автомобилях. В любом случае, по мнению финансовых аналитиков, из-за запрета чартерных рейсов из России Грузия потеряла в прошлом году около 10% ВВП страны.

Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания (2001-2004 годы) уверен, что резко негативно и к политике Москвы, и к рядовым россиянам были настроены 15-20% грузин. «Так было и год назад, и с тех пор цифры в общем не изменились.

Многие пожилые грузины, с которыми я общаюсь, сильно переживают, сожалеют о разорванных связях с Россией,

чего не скажешь о молодежи, которая в значительной части плохо относится и к России, и к русским», – сказал Хабурдзания газете ВЗГЛЯД.

Бывший министр отметил, что в сельских районах, где живет больше пожилых людей, отношение к россиянам гораздо лучше, чем в городах. Что касается курортных мест, вроде Батуми, куда приезжали туристы из России, то до инцидента с российской делегацией там была устойчивая тенденция к смягчению уровня русофобии, «поскольку нарастал туристический поток», отмечает Хабурдзания.

Экс-министр призывает Москву расширять «разъяснительную работу» среди рядовых грузин о причинах войны 2008 года. Спокойное смысление фактов и аргументов могло бы изменить общественное мнение, надеется он, а пока все произошедшее в 2008 году многие «грузины воспринимают чисто на эмоциональном уровне».

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