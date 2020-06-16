Саакашвили устроил в Грузии новую антироссийскую вакханалию

Вот уже пару дней вся Грузия переживает грандиозный информационный вброс: заявляется, что задержан человек, приехавший в Тбилиси с целью убийства журналиста Гии Габунии. Того самого, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Откуда возникла эта сомнительная история и при чем здесь бывший президент Грузии Саакашвили?

Суд в Тбилиси оставил под арестом на два месяца гражданина России, которого обвиняют в изготовлении, использовании и сбыте поддельных документов. Между тем оппозиционные грузинские СМИ (в первую очередь связанные с Михаилом Саакашвили) утверждают, что задержанный россиянин якобы готовил покушение на журналиста Гию Габунию. А журналист этот стал знаменитым за пределами своего гетто из-за матерного высказывания в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» в адрес президента РФ Владимира Путина.

Изначально информацию о готовящемся покушении распространял только телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), на котором и работают сейчас Гия Габуния и Ника Гварамия (бывший гендиректор телеканала «Рустави-2», обещавший мочиться в вино, поставляемое в Россию). Затем подтянулся телеканал «Формула», также ассоциируемый с Саакашвили.

Задержание проходило под телекамеры у люксового жилого комплекса Dream Town на улице Петре Кавтарадзе в историческом районе Сабуртало. Предположительно, задержанный снимал там апартаменты. Dream Town – это по сути люксовая гостиница, номера в которой можно заказать через обычные туристические сервисы. Где-то в среднем от пяти тысяч рублей ночь, что довольно дорого для Тбилиси. Утверждается, что задержанного зовут Васанбек (грузины почему-то называют его Васанбегом) Бадриевич Боков, 1982 года рождения, уроженец Ингушетии. Изначально грузинские СМИ утверждали, что задержанный – чеченец. Служба государственной безопасности (СГБ) ничего официально не комментирует, а по неофициальной информации наводка на Бокова была получена от Службы безопасности Украины (СБУ). Якобы Боков прибыл в Тбилиси из Киева по поддельным документам и четыре месяца жил в Dream Town.

Официальные органы власти Грузии признали событие чуть позже. В СГБ Грузии уточнили, что контртеррористическим центром задержан гражданин Российской Федерации по первой части статьи 362 УК Грузии – изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных документов. И не более того. «На основании неопровержимых доказательств следственный орган принял решение задержать В. Б., в результате чего, с одной стороны, лицо, уличенное в совершении преступления, было привлечено к уголовной ответственности, и в то же время было пресечено более тяжелое преступление», - говорится в сообщении. Отмечается, что и на данном этапе по делу «интенсивно проходят следственные действия, в рамках международного сотрудничества был назначен ряд экспертиз, по каналам Интерпола была запрошена дополнительная информация и проходит допрос свидетелей».

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СГБ призвала всех лиц «воздерживаться от распространения какой-либо точной или неточной информации, чтобы не препятствовать расследованию и не произошло распространение существенно важной и/или ложной информации для следствия, что, в конечном итоге, нанесет ущерб главному публичному интересу, и чтобы была установлена объективная правда о деле». Но это просьба слишком запоздала, поскольку Гварамия и Габуния успели уже раздать интервью и провести пресс-конференцию.

Габуния утверждает, что его телохранитель некоторое время назад заметил слежку. Со ссылкой на СБУ, но также неофициально, утверждается, что «заказ» на Габунию поступил якобы от Рамзана Кадырова. Наиболее отмороженные грузинские «эксперты» утверждают, правда, что «приказ отдал лично Путин», но правительство Иванишвили не хочет ссориться с российским президентом, потому нападает на Кадырова. Но это уже клиника, конечно. К вечеру понедельника эта версия заполнила все грузинское информационное пространство и вышла за его пределы. Как всегда в таких случаях, никаких физических доказательств предоставлено не было.

Даже один из двух наиболее заинтересованных персонажей, Ника Гварамия, на пресс-конференции вынужден был оговариваться, что никакого дела о покушении на Габунию нет и гражданин России задержан совсем по другому поводу.

«Я не хотел делать это заявление, но раз это нам известно уже несколько недель и просочилось в СМИ, мы обязаны заявить во всеуслышанье – контртеррористическая служба задержала гражданина России Васамбека Бокова, ингуша, урожденного в Республике Ингушетия. Насколько мне известно, причина его задержания другая. Но главное, что властям Грузии стало известно от украинских правоохранителей, это то, что он планировал ликвидировать Георгия Габунию по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова. Мы об этом говорили в свое время, помним и его высказывания, и были предупреждения со стороны наших кавказских друзей и не только от них», – заявил Гварамия.

При этом Гварамия, как обычно, не упустил возможности попиариться. «Вы помните тогдашние события и несколько бесстыжих грузин, которые собрались на нашей территории, у тогдашнего «Рустави-2», и помните наши заявления, что это будет нести большой риск и правительству Грузии следовало бы обеспечить личную охрану Габунии. Вместо этого мы получили заявления с осуждением Габунии со стороны почти всех членов власти, кто не поленился. Даже от мэра Тбилиси, стыд и срам ему лично».

Эта парочка, Габуния и Гварамия, искренне считают себя героями и нисколько не раскаиваются в тех хамских выходках, которые и привели к их увольнению с «Рустави-2». Гварамия на деньги из неизвестных источников основал этот самый телеканал «Мтавари архи», а Габуния ведет там программу Post factum, где не унимается.

Последний из связанных с ним скандалов был о генетике и коронавирусе. «Ученые еще не объяснили принцип, по которому новый коронавирус выбирает своих жертв. Поэтому есть подозрения, что устойчивость того или иного организма человека против вируса может зависеть от его генетического кода. Часть грузинских ученых считают, что именно мы, грузины, являемся владельцами таких генов, которые лучше, чем у других народов, легче справляются с COVID-19», – заявил он, представляя подготовленный журналистами сюжет. Далее последовал длинный армянофобский пассаж, на который вынуждены были отреагировать даже в Союзе журналистов Грузии. И дело тут было именно в последовавшей антиармянской риторике на грани расизма, а так рассуждения о «выдающихся грузинских генах» прошли бы незамеченными. Эти высказывания про «грузинские гены» мы с советского времени слышим. Они отдают нацизмом, но это никого в Грузии не смущает.

За всем этим совершенно незамеченной прошла информация об обыске, который проводился в эти дни в Панкисском ущелье, в селе Дуиси в доме фамилии Хангошвили. Напомним, что этот деятель был убит неизвестным в Берлине в августе прошлого года.

Еще одним интересным персонажем, засветившимся в этой истории, стал Герой Украины Вано Надирадзе.

В 1990-х годах он успел посидеть в тюрьме в Грузии за якобы участие в покушении на Эдуарда Шеварднадзе. С началом войны в Донбассе он как-то оказался в так называемом грузинском легионе, участвовавшем в боях в составе печально известного батальона «Донбасс». Там он и получил звание героя. Позднее выяснилось, что Надирадзе провел на передовой всего десять дней, но на «грузинский легион» пришла из Киева «разнарядка» на награждение героем. Коллектив выбрал Надирадзе, поскольку он был старшим по возрасту. Затем каким-то образом с телефона Надирадзе в российскую прессу уплыл список личного состава «легиона».

Надирадзе был задержан СБУ и оказался в числе тех восьмерых грузин, которых выслали из Украины вместе с Саакашвили. Но в прошлом году он снова был задержан в Киеве. Предполагается, что на Украину он попал с территории Молдавии. И снова у него в телефоне обнаружили компромат: переписку с офицером, которого на Украине обвиняют в связях с Россией. Надирадзе вторично выслали из Киева в Грузию и принялись собирать подписи за лишения его звания героя. И теперь именно он в эфире «Мтавари архи» утверждает, что это СБУ раскрыла заговор против Габунии, а организовал все Кадыров по приказу Путина.

Пока что никаких реальных доказательств якобы готовившегося покушения на Габуния СБГ не предоставила. Страшный вой, который поднялся в грузинских СМИ, о «русских шпионах и убийцах», которые наводнили Грузию, на совести исключительно главных фигурантов, лучших друзей – Габунии и Гварамии, а также оппозиционных политиков, которые включились в эту историю.

За всем очень отчетливо видна фигура Михаила Саакашвили – единственного персонажа, которому была бы выгодна какая-то акция против скандалиста, хама и нациста Гии Габунии.

Списать все на Россию очень просто и привычно. Даже недавние волнения в населенном азербайджанцами Марнеульском районе Грузии тоже пытались приписать «российским провокаторам». Хотя в Марнеули и Болниси каждый год что-то происходит уже минимум лет пятьдесят. Да и слишком уж яркое подчеркивание роли украинской контрразведки в этом деле наводит на нехорошие мысли.

Интересы России в Грузии представляет специальная секция при посольстве Швейцарии. Она уже проявила интерес к судьбе задержанного гражданина России Бокова. Обвинение в подделке документов не настолько трагично, как кажется. В Грузии регулярно задерживают выходцев из Чечни и Ингушетии с разнообразными документами (например, с пропиской в том же Дуиси Панкисского ущелья), причем среди них попадаются как бывшие боевики, так и лица, приближенные к главе Чечни. Обычно это заканчивается краткосрочной высылкой.

Но СБГ проводит «дополнительные следственные действия», так что ситуация будет развиваться. В какую сторону – пока не понятно.