Генконсульство России в Анталье рассказало туристам, что нельзя вывозить из Турции

На таможенном контроле в Турции участились случаи задержания российских туристов, связанные с обнаружением у граждан предметов, которые запрещено вывозить из страны, поскольку они имеют культурно-историческую и археологическую ценность, сообщило генконсульство России в Анталье.

«В последнее время участились случаи задержания российских граждан турецкими службами таможенного и пограничного контроля, связанные с обнаружением в багаже туристов предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность (археологические находки, элементы барельефов и мозаик, антиквариат возрастом более ста лет), а также этнографическую ценность (старинные предмета быта турецкой деревни: утюги, ключи)», – сообщается на сайте российской дипмиссии.

Отмечается, что по закону большая часть предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри Турции, но не подлежать вывозу за рубеж. Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

«В этой связи рекомендуем в ходе пребывания в Турции воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии; обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции на приобретенные предметы; строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего «на память» и убедиться, что эти правила не нарушаются вашими детьми; при наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений», – говорится в сообщении российского генконсульства в Анталье.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

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