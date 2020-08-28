У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более 1 млн рублей, сообщили СМИ.

Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД