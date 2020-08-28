У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

Взгляд
28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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От Гродно ждут предательства Белоруссии

Гродненская область заметно выделяется среди прочих регионов Белоруссии <a href="https://www.tut.by/">«TUT.BY»</a>
Лукашенко в очередной раз заявил о том, что над Гродненской областью витает угроза – ее хотят забрать назад поляки. Действительно, этот регион выделился в ходе протестов, более того, это самая необычная область Белоруссии, от которой ждут вспышки национализма и сепаратизма. Оправданы ли эти страхи? И может ли Гродно стать «белорусским Крымом», являясь «белорусским Львовом»? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
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  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
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    У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

    28 августа 2020, 12:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более 1 млн рублей, сообщили СМИ.

    Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

    Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

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