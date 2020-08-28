Трамп пообещал избавить США от «бессмысленных и дорогостоящих войн»

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме в рамках общенационального съезда Республиканской партии пообещал держать Соединенные Штаты подальше «от бессмысленных и дорогостоящих войн за рубежом».

«Мы будем <...> держать Америку подальше от бессмысленных и дорогостоящих войн за рубежом», – заявил Трамп в ходе своего выступления на Южной лужайке Белого дома в рамках общенационального съезда Республиканской партии, передает ТАСС.

«В отличие от предыдущих администраций я уберег Америку от новых войн, и наши войска возвращаются домой», – отметил американский лидер.

Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

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