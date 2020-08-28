Трамп заявил о попытках истеблишмента США вернуться к власти

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме в рамках общенационального съезда Республиканской партии заявил, что «несостоятельный политический класс», политический истеблишмент США старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами.

«С момента, когда я оставил позади свою прежнюю жизнь, а это была хорошая жизнь, я только и делал, что бился за вас. Я совершил то, чего наш политический истеблишмент никогда не ждал и никогда не сможет простить», – заявил Трамп в обращении к соотечественникам, передает ТАСС.

«Нарушив основополагающее правило вашингтонской политики, я сдержал свои [предвыборные] обещания», – заявил глава американской администрации.

«Вместе мы положили конец несостоятельному политическому классу. И он отчаянно старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами. Вы это видели. Они на меня злы, так как я, вместо того чтобы поставить их интересы на первое место, просто сказал, что на первом месте находится Америка», – отметил глава Белого дома.

Напомним, в прошлую пятницу Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах, который 21 августа официально согласился на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

Позже вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.

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