Часть банков в Белоруссии перестали выдавать кредиты

Несколько белорусских банков, включая дочернее предприятие Сбербанка «БПС-Сбербанк», приостановили прием заявок от физлиц на кредиты.

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа 2020 года приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц. С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам», – цитирует сообщение банка РИА «Новости».

Заявки, принятые не позднее 27 августа, планируется рассмотреть в установленном порядке, а ранее заключенные договоры обслуживать в обычном режиме.

Между тем Tut.by сообщает, что в республике приостановка кредитования вторичного жилья началась в апреле. Изначалоьно кредиты на «вторичку» перестал выдавать Франсабанк, затем «АСБ Беларусбанк», позднее Белагропромбанк и Банк БелВЭБ.

Издание «Подъем» отмечает, что несколько других банков решили перестать выдавать и прочие потребительские кредиты. Такие услуги перестали оказывать Технобанк, Балгазпромбанк и РРБ-Банк.

На минувшей неделе сообщалось, что в белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах заканчивались доллары. Нацбанк Белоруссии в ответ на это порекомендовал банкам страны своевременно подкреплять обменные пункты и кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций.