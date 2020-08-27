Соучредителя The Village увезли на допрос в Белоруссии

Сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) белорусского госконтроля увезли на допрос соучредителя редакций изданий KYKY и The Village Александра Василевича, подтвердила директор KYKY.org Александра Романова.

«Офис рекламного агентства, где проводился обыск, находится в одном здании с редакцией. При этом, как уточнила собеседница, представители ДФР опросили лишь сотрудников агентства, и не общались с представителями издания», – сообщает «Sputhik Беларусь».

По этим данным, правоохранители провели обыск в рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме Василевича и в диджитал-агентстве его супруги Red Graphics. После этого соучредителя редакций отправили на допрос.

Конкретная причина всех этих действий не уточняется.

Василевича задерживали ранее, когда он пытался ходатайствовать о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Тогда Василевича арестовали на 14 суток.

10 августа сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что журналисты RT были схвачены белорусскими правоохранителями, журналистов избивали и не кормили трое суток, «лупили до обмороков».