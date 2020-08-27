Эксперты: Россия занимает одно из первых мест в мире по открытости выборов

С точки зрения демократизации избирательного процесса Россия занимает одно из передовых мест в мире, а в отношении используемых ИТ-технологий на выборах является самой передовой страной в Европе. К такому выводу пришли эксперты в ходе обсуждения доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг», посвященного институту общественного наблюдения за выборами.

В четверг ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила доклад «Институт общественного наблюдения в избирательном законодательстве и практике зарубежных стран», посвященный предстоящему 13 сентября Единому дню голосования.

Как отмечают авторы доклада, существует два принципиально разных пути легитимизации выборов. В первом случае процесс выборов полностью контролируется его участниками: партиями, кандидатами и организаторами выборов. Во втором случае в процесс выборов законодательно вводится система дополнительного контроля со стороны общества.

Яркими примерами первого варианта являются Германия, Италия, Франция, где законодательством не предусмотрено создание института общественного наблюдения. Во Франции организатором выборов является министерство внутренних дел. В Польше не предусмотрено даже присутствие СМИ и журналистов при подсчете голосов.

Второй путь выбрали такие страны, как Латвия, Норвегия, Россия, Словакия и Хорватия, где общество обозначило запрос на дополнительный контроль за процессом выборов. В этих странах общественное наблюдение повышает уровень доверия к выборам, число наблюдателей на участках велико и они не ограничены в правах. Выборы в таком случае проходят спокойно, а все споры решаются в рамках правового поля, говорится в докладе НОМ.

Как отметил в ходе презентации доклада директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, среди тех стран, где присутствует общественное наблюдение на выборах, Россия находится в числе лидеров.

«Система общественных палат занимается мониторингом более восьми лет. Сейчас все подкреплено законодательно, методологией и технологиями. Мы плотно работаем с общественными организациями по вопросам обучения наблюдателей. Наблюдение в России гораздо более независимое и масштабное», – сказал Григорьев.

Эксперт напомнил, что успех общественного наблюдения в России косвенно признают даже такие критики, как председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Ранее он отметил решительную борьбу с уголовными фальсификациями российских выборов.

Также эксперты отмечают снижение количества обращений в судебные инстанции из-за отмены регистрации кандидатов и списков партий на предстоящих в сентябре выборах. «В сравнении с прошлым годом, количество обращений снизилось. Мы ведем мониторинг этой ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Также есть практика, когда суды восстанавливают регистрацию кандидатов, например, в Ростовской области и Ставропольском крае. Но есть и другая сторона медали, когда кандидаты не признают своих проблем, связанных с низким качеством работы штаба, юристов, сборщиков подписей», – констатировал Брод.

«Есть и еще один вид судебных разбирательств. Например, в Ульяновской области, где происходит конфликт между местными коммунистами, представители «Коммунистов России» пытаются оспаривать в судах регистрацию кандидата от КПРФ, сопровождая эту деятельность протестной активностью и оскорблениями», – подчеркнул собеседник.

В то же время латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш считает, что по открытости и демократизации избирательного процесса Россия занимает одно из передовых мест в мире. «А в отношении используемых ИТ-технологий является самой передовой в Европе», – добавил эксперт.

«Я многократно наблюдал в России выборы разного уровня, и могу сказать, что единственную угрозу избирательному процессу представляет действие иностранных агентов. Среди них структура «Голос», чей юридический статус не совсем понятен. Такие организации, используя финансирование из-за рубежа, пытаются влиять на результаты голосования. Мы это наблюдали в России и на последних президентских выборах, и в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Но это уже работа для российских законодателей и российских спецслужб», – заключил Эйнарс Граудиньш.