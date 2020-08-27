Россию назвали лидером по общественному наблюдению на выборах

Среди тех стран, где присутствует общественное наблюдение на выборах, Россия является лидером, заявил председатель координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила доклад «Институт общественного наблюдения в избирательном законодательстве и практике зарубежных стран», передает РАПСИ.

«Система общественных палат занимается мониторингом более восьми лет. Сейчас все подкреплено законодательно, методологией и технологиями. Мы плотно работаем с общественными организациями по вопросам обучения наблюдателей. Наблюдение в России гораздо более независимое и масштабное», – сказал Григорьев.

По его словам, Россия является лидером по общественному наблюдению.

«На общероссийском голосовании независимое общественное наблюдение носило максимально демократичный характер, в нем могли участвовать абсолютно все желающие. Прием заявлений шел практически до последнего дня. И Россия – лидер среди тех стран, где присутствует наблюдение. Это признают и критики выборов. Наблюдение изживает все нарушения на избирательных участках», – пояснил он.

Член Совета по правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал о классификации стран с точки зрения применения института общественного контроля.

«Отсутствие общественного контроля вообще – Австралия, Канада, Нидерланды, Франция и другие; его применение на отдельных территориях – Ирландия, США, Швейцария; в отдельных случаях – Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия; применение как постоянно действующего механизма – Россия, Норвегия, Румыния, Словакия, Хорватия и другие», – сказал он.

По словам исполнительного директора «НОМ» Алены Булгаковой, Ассоциация с 2017 года занимается работой по совершенствованию технологических ресурсов для наблюдателей.

«На протяжении всего периода голосования и сейчас функционирует Ситуационный центр НОМ, где работу осуществляют электоральные эксперты и юристы. Вся информация от наблюдателей будет поступать в него и размещаться на портале НОМ. Наша отечественная платформа не имеет аналогов в мире. Цифровые решения, которые мы предлагаем, возможны для проецирования на территориях других государствах», – подчеркнула она.