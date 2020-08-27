Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии

Против Белоруссии идет «гибридная война» и «дипломатическая бойня на самом высоком уровне», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», – цитирует «БелТА» Лукашенко.

По его словам, некоторые «неустоявшиеся соседи» открыто вмешиваются в дела Белоруссии и давят на государство, заявляя о своей позиции насчет повторных выборов в стране.

«Налицо дипломатическая война», – подчеркнул Лукашенко.

Также он добавил, что план присоединить Гродненскую область к Польше не удастся реализовать.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», – сказал президент, уточнив, что республика вынуждена тратить огромные деньги для стабилизации обстановки на западных границах.

Ранее Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

При этом он заявил, что не планирует полностью переводить страну на военное положение и хочет, чтобы граждане «спокойно жили, как это было всегда».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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