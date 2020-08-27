ФСБ задержала в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области

На Крымском полуострове оперативники ФСБ задержали представителя главы Чечни Ису Эдильсултанова по делу о мошенничестве, сообщил источник в силовых структурах Ивановской области.

«Уголовное дело по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере возбуждено Следственным комитетом по Ивановской области. Задержание осуществляли сотрудники ФСБ и УМВД в Крыму, где в тот момент находился Эдильсултанов, при себе у него было удостоверение представителя главы Чечни в Ивановской области», – сказал собеседник ТАСС.

На данный момент Эдильсултанова доставили в Иваново, вскоре планируется предъявить ему обвинение, отметил источник.

На данный момент подтверждения этих данных от регионального следственного управления СК нет. Власти Чечни пока также не сообщали, действительно ли задержанный является представителем главы республики в области.

В августе МВД сообщало, что один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей.