В Бундестаге раскритиковали антироссийский призыв Берлина к НАТО

«Это демонстрация образа мышления Холодной войны», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв статс-секретаря минобороны Германии Бенедикта Циммера к НАТО дать ответ «впечатляющим военным достижениям России».

«Циммер демонстрирует старый образ мышления Холодной войны. Он констатирует, что Россия успешно проводит перевооружение, модернизацию и призывает к адекватному ответу», – убежден член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Геополитическая картина сложилась так, что сейчас у Германии и России как никогда есть шансы стать партнерами. Даже со стороны американцев слышатся легкие сигналы. И если администрация Дональда Трампа устоит в следующие четыре года – этот процесс примет реальные очертания, считает собеседник.

«А если к власти вновь придут мультиглобалисты – мы войдем в новый виток гонки вооружений. К этому фактически и призывает Циммер. Единственная разумная альтернатива этому – подписание договоров между Москвой и Берлином, и создание единого континентального пространства от Лиссабона до Владивостока. Все больше и больше немцев поддерживают такую идею», –отметил Гердт.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что призыв Циммера связан не столько с успехами России, сколько с желанием военных снабдить армию новой военной техникой. «У Германии постоянные проблемы с военной техникой из-за того, что немцы, полагаясь на американцев, перестали производить то, что раньше умели делать на хорошем уровне», – пояснил Рар.

«Также, возможно, сказывается недостаток денег, выделяемых на оборонный комплекс. И это ведет к тому, что армия может стать небоеспособной», – заключил Рар.

Ранее статс-секретарь минобороны Германии по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер призвал НАТО дать ответ военным достижениям России. Выступая на интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, Циммер отметил: «То, что они сделали, было по-настоящему впечатляющим».

Как заявил Циммер, «вопрос в том, смогут ли они делать это в массовом порядке или просто проверяют свои разработки». При этом статс-секретарь не уточнил, какие именно действия российских военных он имеет в виду. При этом статс-секретарь минобороны Германии отметил, что «возможности» российских Вооруженных сил «увеличились».

«Нам нужно противодействовать этому», – сказал Циммер, подчеркнув, что необходимо «искать разумный ответ». По его словам, методы не всегда должны быть симметричными, «иногда разумный ответ может заключаться в том, чтобы применить собственные средства в киберсфере, чтобы предотвратить запуск ракет», НАТО следует «рассмотреть такую возможность», добавил Циммер.

Напомним, на том же семинаре экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, говоря о профессионализме российских военных в «нацеливании с помощью беспилотников при нанесении ракетных ударов», заявил: «Они так же хороши, как и мы».

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