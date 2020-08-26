Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с десятого на девятый этаж на площади 12 кв. метров», – цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что всех жителей этого дома эвакуируют в целях безопасности.

«В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация всего дома. Готовится пункт временного размещения на базе одного из учебных заведений», – сказали в пресс- службе.

Ранее стало известно, что в многоэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа с последовавшим пожаром. В результате взрыва пострадал один человек.