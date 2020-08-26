В ЭИСИ обсудили конкурентоспособность новых политических партий России

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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    В ЭИСИ обсудили конкурентоспособность новых политических партий России

    26 августа 2020, 16:57

    Текст: Александра Юдина

    Политический спектр России, начиная с 2012 года, когда регистрацию политических объединений упростили, заметно изменился. Насколько появившиеся политические силы конкурентны и как россияне реагируют на новые лица в отечественной политике и их идеи, обсудили политологи на встрече в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

    Политический сезон 2020 еще не завершился, но эксперты уже смотрят дальше – в 2021 год, когда должны пройти очередные парламентские выборы. Возможно, именно эти выборы станут своего рода новой точкой отсчета для политической системы страны, когда вновь созданные партии начнут завоевывать позиции коммунистов и либерал-демократов, которые почти три десятка лет сидят в парламенте и оппозицией являются лишь формально, а также эсеров, которые за всю историю своего существования кроме как лозунгами ничем себя не проявили, передает «ФедералПресс».

    Так, в борьбу за кресла в нижней палате парламента готовятся вступить сразу четыре новые партии – «За правду» писателя Захара Прилепина, «Новые люди» во главе с предпринимателем Алексеем Нечаевым, «Партия прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива» экологического активиста Руслана Хвостова. Сейчас все они в разной степени участвуют в региональных выборах. Опыт у партий небольшой, и все же политологи ЭИСИ решили устроить их лидерам небольшой предвыборный экзамен.

    Каждый из лидеров для начала представил свою партию, рассказал об основных программных идеях, а после политтехнологи взяли управление в свои руки. Со стороны выглядело таким образом, что в наиболее сложном положении оказался лидер так называемой партии «танчиков» Макаров. Ему непросто было объяснить, как он, человек, полностью погруженный в виртуальный мир и работающий там, будет взаимодействовать с людьми вживую, как он их приведет на избирательные участки. По словам молодого политика, с помощью интернет-площадки делать это сложно и нужно понимать, что «основное будущее – в онлайне».

    Пространно Макаров ответил на вопрос социолога Виктора Потуремского об отношении к действующей власти: «Партия прямой демократии» – это оппозиция или нет?

    Макаров ответил, что «оппозиция или не оппозиция – это как люди скажут».

    «Если скажут: по данному вопросу вы должны выступить как оппозиция – мы выступим, по этому вопросу вы должны поддержать Путина – мы поддержим. Мы спросим избирателей, что будет делать депутат», – добавил он.

    Не обошли политтехнологи стороной лидера партии «Новые люди», бизнесмена Алексея Нечаева, который заявил, что в России 35 % активных людей, которым нужны перемены, которые сами готовы создавать эти перемены.

    Причем в партии не разделяют сторонников по возрастному признаку: новый – не значит молодой, новый – «это состояние души». По словам социолога Виктора Потуремского, мало обновления, «нужны новые способы коммуникации между властью и населением».

    Кроме того, лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов рассказал о своей экологической повестке. Казалось бы, тема не новая, еще в 1990-е была создана первая «зеленая» партия. Но, как считает Хвостов, разница между новыми и прежними «зелеными» существенна.

    «Мы современная партия, в отличие от партии зеленых, которые остались в 1990-х, варятся в собственном соку. Мы больше про людей, мы говорим с ними на современном языке, мы вовлекаем избирателей в работу», – отметил Хвостов.

    Логичным стал вопрос управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, почему «Зеленая альтернатива» сосредоточилась лишь на экологически неблагополучных регионах страны. Очевидно, что такой локальной активности будет недостаточно, чтобы получить даже те 5–7 % на парламентских выборах, на которые рассчитывает Хвостов.

    Политические идеи партии «За правду» в целом оказались более понятны и четко выражены. По словам первого зампреда партии Александра Казакова, их поддерживают «не лузеры и не маргиналы».

    «Политическая система, которая была создана в начале 2000-х годов, – успешная, хорошая, она выдержала несколько тяжелейших кризисов, но она выработала свой ресурс. Наша система не меняется, она находится в состоянии застоя. Поэтому политическая система должна не меняться, а нужно создавать новую. Мы себя рассматриваем как участника этого процесса», – заявил Казаков.

    При этом у самих партийцев весьма амбициозные планы – получить на выборах в Госдуму в 2021 году сразу второе место. А это, по словам Казакова, возможно, нужно поработать только над узнаваемостью лиц партии.

    По просьбе политолога Алексея Чеснакова лидеры партии попытались упростить свою идеологию до одного слова.

    Так, в одно слово уложился только Алексей Нечаев и сказал – «развитие». Вячеслав Макаров смог сформулировать идею в двух словах – «избиратель прав», Руслану Хвостову и Александру Казакову понадобилось три слова – «экология для всех» и «суверенитет и справедливость».

    Отмечается, что географию своих избирателей большинство новых политиков оценивают довольно узко. В основном они считают, что должны ориентироваться на города-миллионники. Экологи добавляют к этому еще промышленные регионы (Урал и Сибирь). Партия «За правду» видит свою деятельность шире, считая, что ориентироваться нужно и на сельскую местность, куда люди должны возвращаться из городов.

    Новый формат общения позитивно восприняли обе стороны. Для лидеров партий, казалось бы, состоявшихся по своей основной деятельности людей, этот опыт встречи с гуру политтехнологий оказался полезен.

    Напомним также, что на площадке ЭИСИ прошел круглый стол «Новые партии. Что предлагают политические стартапы для России?». В актуальном формате ПолитТехКранч лидеры новых партий кратко презентовали основные партийные программные предложения, а затем отвечали на вопросы ведущих политических экспертов.


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