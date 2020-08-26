В РПЦ отреагировали на смену главы Белорусской церкви

Священный синод принял решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви после обращения самого митрополита Минского и Заславского Павла, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Обращаю внимание, что синод не только выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, но приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Белоруссии. Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла», – приводятся его слова на официальном Telegram-канале.

Он также отметил, что Кубанская митрополия, главой которой был назначен митрополит Павел, является «одной из самых больших и значимых в Русской церкви».

«Именно такой иерарх, с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом, здесь и нужен», – добавил Легойда.

Кроме того, по его словам, новый патриарх экзархе всея Белоруссии, митрополит Вениамин – «человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской церкви».

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, комментируя беспорядки в стране после выборов президента, призывал сделать все возможное, чтобы в Белоруссии воцарился мир.

Согласно уставу РПЦ, экзарх избирается Священным синодом и назначается патриаршим указом. Экзарх является епархиальным архиереем и управляет экзархатом на основании церковных канонов. Всего в Белоруссии было два экзарха – Филарет (Кирилл Вахромеев) и Павел (Георгий Пономарев).