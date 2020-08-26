В Кремле пояснил статус Пригожина

Директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин является бизнесменом, его действия, в том числе судебного порядка в отношении ФБК, не имеют отношения ни к Кремлю, ни к президенту России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пригожин является предпринимателем, бизнесменом, неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес. Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, проговаривал ли Пригожин с Путиным свои заявления по поводу долга ФБК или нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг блогера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Таким образом, Пригожин может требовать у них долг почти на 88 млн рублей по иску «Московского школьника».

Тем временем на странице пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Пригожин намерен взыскать деньги с Соболь и Фонда борьбы с коррупцией после того, как оплатит долг в почти 88 миллионов рублей перед компанией «Московский школьник».

«Во-первых, рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей... Если же (Алексей) Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным», –приводится текст заявления.