В ходе протестов в Висконсине погиб человек

Один человек погиб, два получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день бушуют протесты, передает New York Times со ссылкой на местную полицию.

Газета отмечает, что многие протестующие покинули район после вмешательства полицейских. Однако некоторые из них пошли к местной заправочной станции. Там было несколько вооруженных мужчин, которые пообещали защитить свою собственность и вступили в перепалку с протестующими. Ближе к полуночи по местному времени, у заправки раздались выстрелы, передает РИА «Новости».

По словам шерифа Кеноши Дэвида Бета, в результате в трех людей выстрелили, один из них скончался.

Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Адвокат Блейка сообщил, что тот парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Семья раненного афроамериканца подаст гражданский иск против действий полиции с требованием компенсации.

После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.